Eva Mendes nije savršena kako mnogi misle: 'I meni treba jako puno da bi izgledala ovako'

U potrazi ste za najnovijom fotografijom omiljenog holivudskog glumca Ryana Goslinga? E pa na Instagram profilu njegove životne partnerice i majke njegovih kćeri, glumice Eve Mendes, nemojte ga tražiti. Lijepa Eva odavno je odlučila da će njezin privatni život i ostati takav - privatni, no ipak neke detalje otkrila je svojim obožavateljima na Instagramu

Već na prvi pogled Instagram profila Eve Mendes jedino što možete vidjeti njezine su promotivne fotografije iz kampanje za New York & Company, neke stare i drage fotografije sa crvenih tepiha ili one na kojima je ona kao dijete. One na kojima je njezin slavni partner i miljenik mnogih žena, Ryan Gosling, ili one na kojima su njihove dvije kćeri - nećete naći.