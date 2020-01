Eva Mendes otkrila zašto posljednjih šest godina nije snimila niti jedan film, a priznala je i zašto je neke uloge odbila

Njezini obožavatelji već su odavno primjetili da je prošlo već nekoliko godina otkako je Eva Mendes glumila u nekom novom filmu, stoga ju je jedan pratitelj na Instagramu odlučio pitati koji je razlog njezina izbivanja, na što je atraktivna glumica kubanskog porijekla i odgovorila

Komentiranje po profilima na društvenim mrežama najbolji je i najbrži način doći do nečijeg odgovora, no kada su u pitanju slavne zvijezde, isti tek rijetko odgovaraju. No, kada je riječ o atraktivnoj glumici Evi Mendes, ona nije ignorirala upit, dapače, podrobno je odgovorila.