Emotivni troboji u 'The Voice Kids Hrvatska' nikog nisu ostavili ravnodušnim

'Sve što ste vidjeli i čuli prošle subote, iako se čini neponovljivo, vidjet ćete i čuti i večeras. Doduše, jednaka su samo pravila, a na sceni su druga djeca, druge pjesme i sasvim nova neizvjesnost', rekla je u uvodu 'The Voice Kids Hravtska' voditeljica Iva Šulentić.

Uz osmero iz prvog troboja, u polufinalu iduće subote bit će ih ukupno šesnaestero. Prva se predstavila trojka mentorice Mije i njezina tima, a u njoj su Vida Đurković, Sofia Makar i Rita Srdarević . 'Ovo je raj. Raj sa zlatnim stepenicama. To je nama Voice Kids', rekle su u uvodu članice ove trojke koje su probile led večeras.

Vidjeli smo njihove probe i način na koji su učile i družile se, a onda su vrlo moćno i hrabro izvele zahtjevnu pjesmu 'Something’s Got a Hold on Me' (Etta James), uz veliku potporu publike i navijača.

Svojim šarmom i iskrenošću osvojile su je, ali dalje ide samo jedna od njih. Miji su ostali mentori pokušali pomoći, ali morala je sama donijeti odluku i uz mnogo emocija odlučila je da dalje s njom ide Sofia Makar.

Nova priča predstavila je prvu večerašnju trojku mentorice Vanne, a u njoj su Sara Zeba, Ivona Pavić i Magdalena Biličić. Sve tri od dolaska na audicije željeli su ući u Vannin tim i mnogo su naučile od nje. 'Ta je pjesma baš za nas tri', rekle su ove sjajne mlade pjevačice i izvele 'I Have a Dream' (ABBA).

'Ovakvu iskrenu pjesmu mogu osjetiti samo djeca jer one su to', rekla je Vanna prije nego što su svi uživali u ovom zaista posebnom nastupu. 'Unaprijed vam zahvaljujem na trudu da pjevate višeglasno i na svemu što ste dale. Moram donijeti odluku, dalje ide Sara', odlučila je Vanna.