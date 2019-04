Emocije na sve strane: Neda Ukraden posvetila nježne riječi najvažnijoj osobi u životu

View this post on Instagram

Andjele moj, blago mamino , ljepotice moja, SRETAN TI RODJENDAN, JELENA moja mila! 💝💝💝🎂🍰🎁🎉Na danasnji dan pre 39.godina u Sarajevu, ucinila si me nasretnijom mamom na svjetu! Hvala ti za troje divnih unuka i za mog dragog zeta koji su moj zivot ucinili toliko bogatim! Zivi mi dugo i srecno!🥂💋💋💋💋💋💋