Elton John: 'Zbog kokaina sam postao čudovište od kojega je zazirao čak i Keith Richards'

Slavni britanski glazbeni umjetnik, Sir Elton John, u svojim je memoarima progovorio o problemima ovisnosti o kokainu. Iako se pretvorio u čudovište, nitko mu se nije usudio ništa prigovoriti, što pripisuje svojoj uspješnoj karijeri

Umjesto toga, kaže Elton John, sve mu se toliko činilo dobro da bi ostao do kraja seta s njima ne pitajući se uopće trebaju li pomoćnog klavijaturista.

'Svidio mi se taj osjećaj, taj nalet samopouzdanja i euforije, osjećaj da se iznenada mogu otvoriti, da se ne osjećam sramežljivo ili prestrašeno, da mogu razgovarati s bilo kim', objašnjava John i dodaje kako je to bila potpuna glupost jer je i bez njega bio pun energije, radoznao, imao je smisla za humor i žeđ za znanjem.

'U većini slučajeva nitko mi se nije usudio ništa reći zbog toga jer sam to ja. To je stvar uspjeha. Daje vam dozvolu za loše ponašanje, dozvolu koja se ne oduzima sve dok vaš uspjeh u potpunosti ne splasne', kaže slavni glazbenik koji je kokain počeo uzimati 1974. godine.

Jednog ga je jutra u hotelskoj sobi probudilo kucanje na vratima, a s buđenjem je osjetio i strašan mamurluk praćen bolovima u cijelom tijelu, osobito u rukama. Pred vratima ga je dočekao osobni asistent Bob Halley.

'Promatrao me i očekivao da nešto kažem, a kako nisam ništa rekao, pozvao me da dođem nešto vidjeti', prisjeća se John koji je s Halleyem potom otišao do njegove sobe.

Kad je otvorio vrata, ugledao je rasturenu sobu u kojoj je jedini komad namještaja na svom mjestu bio krevet. Sve ostalo bilo je porušeno, okrenuto naglavačke ili u komadima, a među krhotinama namještaja i spljošteni kaubojski šešir kojega je Halley volio nositi.

'Dovraga, što se dogodilo', pitao je John, na što mu je, nakon duge stanke, Halley odgovorio: 'Elton, ti si se dogodio'.

Johnu nije bilo ništa jasno, jer se odlično zabavio i nije vidio razlog da išta razbija.

Ogorčeno je rekao asistentu kako je bio u baru s Duran Duranom, što mu je ovaj potvrdio, uz dodatak da je to tek početak.

Dogodilo se to sredinom 1983. godine u Cannesu gdje je snimao spot za pjesmu 'I'm Still Standing'.

Nakon cjelodnevnog snimanja koje je počelo u 4 ujutro, John se vraćao u hotel odmoriti za nastavak snimanja, kad je u predvorju hotela sreo Simona Le Bona, koji je s Duranom Duranom gostovao u Cannesu.

Nisu se baš poznavali najbolje, ali su otišli popiti piće u bar. Mislio je popiti jedno piće, ali martini s votkom kojega mu je preporučio Le Bon, svidio mu se pa su se zaredale runde.

U sat vremena, ovisno o izvoru, jer se sam ničega ne sjeća, popio ih je od šest do osam, a povukao je i nekoliko linije kokaina. Potom se vratio na set, zahtijevao da se uključe kamere, skinuo i počeo gol valjao po podu.

Njegov tadašnji menadžer John Reid, koji je u spotu glumio klauna, pokušao ga je dovesti u red, a to se Johnu nije svidjelo pa ga je udario šakom u lice, što objašnjava mamurluk praćen bolovima u rukama.

'Bio sam prilično šokiran. Nikada kao odrastao nikoga nisam udario, niti mi to ima smisla. Mrzim fizičko nasilje do te mjere da ne mogu gledati ni utakmicu ragbija', ispovijeda se John kojega je Halley napokon uspio natjerati da se odjene i odveo ga u sobu.