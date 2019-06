Elton John: 'Zlo mi je od ljudi koji tvrde da su religiozni, a daleko su od Boga'

Britanska glazbena legenda Elton John sudjelovao je u subotu na Montreux Jazz Festivalu u Švicarskoj ostvarivši energičan nastup na kraju kojega je uputio s pozornice poruku tolerancije i ljubavi

Britanski pjevač svoje je dvoipolsatni šou, koji je dio njegove turneje 'Farewell Yellow Brick Road', započete prošle godine, otvorio izvedbom 'Bennie and the Jets', nakon čega su uslijedili hitovi iz 70-ih uključujući 'Tiny Dancer', 'Rocket Man' i 'Your Song'.

'Sorry', 'Someone Save My Life Tonight', 'Candle in the Wind', 'Daniel' i 'Saturday Night Alright', bile su među pjesmama koje je izveo zajedno sa svojim dugogodišnjim bubnjarem Nigelom Olssonom i gitaristom Johnom Jorgensonom.

Elton John u petak je izjavio kako je jako pogođen komentarima ruskog predsjednika Vladimira Putina o tome da su liberalne vrijednosti 'zastarjele' i da ih odbacuje većina ljudi u zapadnim zemljama.

John, koji je homoseksualac, optužio je Putina za hipokriziju jer je u istom intervjuu rekao kako želi da pripadnici LGBT zajednice budu sretni. Rusija je navodno cenzurirala scene homoseksualizma u filmu 'Rocketman' koji se temelji na njegovu životu.