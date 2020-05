Mlada travel blogerica Ella Dvornik prije nekoliko je mjeseci dala do znanja svojim brojnim Instagram pratiteljima da bi voljela živjeti u Istri neko vrijeme. Bacila se tada u potragu za savršenom kućom gdje bi boravila sa suprugom i djecom. Iako iz prve nije uspjela, njezin san sada se ostvario

‘Charles i ja imamo neku internu foru. Od kad tražimo kuće imamo kod riječ “life play” kad netko to kaže, oboje se počnemo praviti kao da živimo u tom mjestu kroz koje prolazimo autom. Točnije, izmislimo dijaloge ljudi koji tamo žive. Ako nam se svidi dijalog, složimo se da je to ok mjesto za tražiti kuću, da imamo 8 godina duboko u duši. Enivej. Promijenili smo lokaciju izolacije u ovu kuću u Istri. Malo ćemo tu igrati “life play” prije nego se vratimo u Zagreb. Al čini mi se da je život u Istri već ovako i onako na neki način Samoizoliran. Kuće usred ničeg su toliko predivne da prosto nemaš razlog da ih napustiš’, poručila je dok je pozirala u svom novom vrtu uz čašu vina.