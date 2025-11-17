Ekipa serije 'Sjene prošlosti' ponovo na okupu: 'Proslavili bebu, ročkas...'

Glumica i redateljica Arija Rizvić iznenadila svoje pratitelje novom objavom na Instagramu u kojoj je podijelila djelić atmosfere s proslave koja je, prema njezinom opisu, imala čak tri različita razloga za slavlje. Sve traženija Riječanka uspjela je pronaći vrijeme za druženje s kolegama s kojima je donedavno dijelila set popularne serije 'Sjene prošlosti'
'Legendušine najdraže. Proslavili bebu, ročkas i ispoštovali dress code', opisala je fotografiju Arija Rizvić. Pozirala je uz Dajanu Čuljak, Matiju Kačana i Marka Petrića.
Turska inačica
Veseli kvartet oduševio je obožavatelje budući da je serija 'Sjene prošlosti' mnogima ostala u sjećanju po snažnim ženskim likovima i napetoj dramskoj priči.
Podsjetimo, mnogima omiljena serija završila se krajem listopada. U posljednjim trenucima gledatelji su svjedočili dva vjenčanja koja su, osim radosti, donijela i sjećanje na sretne trenutke. Serija je inspirirana po turskoj seriji 'Osveta u štiklama' (Ufak Tefek Cinayetler).