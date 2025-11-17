FANOVI SU SE RAZNJEŽILI

Ekipa serije 'Sjene prošlosti' ponovo na okupu: 'Proslavili bebu, ročkas...'

D.A.M.

17.11.2025 u 20:40

Dajana Čuljak, Arija Rizvić, Matija Kačan
Dajana Čuljak, Arija Rizvić, Matija Kačan Izvor: Pixsell / Autor: Ranko Suvar / CROPIX
Bionic
Reading

Glumica i redateljica Arija Rizvić iznenadila svoje pratitelje novom objavom na Instagramu u kojoj je podijelila djelić atmosfere s proslave koja je, prema njezinom opisu, imala čak tri različita razloga za slavlje. Sve traženija Riječanka uspjela je pronaći vrijeme za druženje s kolegama s kojima je donedavno dijelila set popularne serije 'Sjene prošlosti'

'Legendušine najdraže. Proslavili bebu, ročkas i ispoštovali dress code', opisala je fotografiju Arija Rizvić. Pozirala je uz Dajanu Čuljak, Matiju Kačana i Marka Petrića.

vezane vijesti

Turska inačica

Veseli kvartet oduševio je obožavatelje budući da je serija 'Sjene prošlosti' mnogima ostala u sjećanju po snažnim ženskim likovima i napetoj dramskoj priči.

Ovo su svi pobjednici hrvatskog Masterchefa Izvor: Društvene mreže / Autor: Promo, Cropix, montaža: Neven Bučević

Podsjetimo, mnogima omiljena serija završila se krajem listopada. U posljednjim trenucima gledatelji su svjedočili dva vjenčanja koja su, osim radosti, donijela i sjećanje na sretne trenutke. Serija je inspirirana po turskoj seriji 'Osveta u štiklama' (Ufak Tefek Cinayetler).

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VRCKAVA ZADRANKA

VRCKAVA ZADRANKA

Laura Gnjatović se našalila na račun svoje visine i ponovo sve osvojila duhovitošću
EVO TKO JE ONA

EVO TKO JE ONA

O ovoj misici se ne prestaje pričati: Šokirat ćete se kad joj čujete glas
TALENTIRANA MEĐIMURKA

TALENTIRANA MEĐIMURKA

Bivša supruga poznatog sportaša započinje glazbenu karijeru: Na rođendan predstavila pjesmu

najpopularnije

Još vijesti