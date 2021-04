Edo Maajka: 'Neke vijesti nemoguće je izbjeći i naletjet ćeš na njih htio ili ne. Znam tko je Milanović, znam što je HDZ, znam situaciju u regiji koja se ne mijenja'

Jedan od najomiljenijih izvođača u regiji unatoč pandemiji i blokadi glazbene industrije, vrijedno stvara. Nedavno je ostvario suradnju s Pips Chips & Videoclipsom na novoj verziji hita 'Ljubav', koja je u originalu izašla 1995. na njihovu albumu 'Dernjava'. Pričao je kako živi za vrijeme pandemije, o praćenju vijesti te što ga najviše brine

Trenutno piše, ima dosta ideja na kojima je, kaže, sada disciplinirano počeo raditi. Sprema i nove pjesme, singl s Matejem Miloševom, a radi i na EP albumu koji bi trebao biti objavljen pred ljeto, skuplja materijale za rad s bendom na novoj ploči i educira se. Sprema se raditi i podcast. 'Podcasti su mi postali naporni, mislim na standardni format, postoji Galebov Agelast podcast koji je najzanimljiviji u tom standardnom segmentu i stvarno to je to, meni se radi nešto što nije toliko vezano za studio, što se može raditi bilo gdje i mijenjati iz epizode u epizodu. Ne žurim se s time, čekam i kad bude, bit će', ističe reper.

Ljudi su, smatra Edo preovisni o medijima. 'Mislim da se sve može nadoknaditi pratite li ih sat vremena jednom tjedno. Što znači biti u toku, isti je tok već godinu dana, već godinama. Pratim nekoliko kolumnista, glazbenu scenu je lako pratiti, ne zanimaju me celebrityji i to je već velika većina toka koji se servira, mislim da je svakodnevno praćenje vijesti gubljenje vremena. Facebook je prepun članaka koji se dijele i već je postao news portal. Neke vijesti nemoguće je izbjeći i naletjet ćeš na njih htio ili ne. Znam tko je Milanović, znam što je HDZ, znam situaciju u regiji koja se ne mijenja, znam da klimatske promjene nezaustavljivo napreduju, znam sve o koroni, znam da je Bandić mrtav, Balašević također, da je socijalni život sveden na minimum, to osjetim i sam, bez vijesti. Nema nekog toka koji se može propustiti', tvrdi glazbenik.

U Izraelu je zadnji put bio prije dvije i pol godine, a sada u Zagrebu radi na tome da 'konačno završi s podstanarstvom i prestane se maltretirati s prijavama i odjavama u Petrinjskoj'. Progovorio je i o budućnosti.

'Brinem se dosta, brinuti se, pogotovo o stvarima na koje ne možeš utjecati, nepotrebna je i nezdrava navika koja se jednostavno ne može potpuno izbjeći, ali može se umanjiti. Najviše me zabrinjavaju klimatske promjene i sve što one donose i što će donijeti, brine me nepravda, zabrinem se svaki put kad imam povišenu temperaturu, kad mi djeca imaju neke probleme, prijatelji, poznanici, itd. Brinem se, a to nije dobro ni zdravo', naglašava Edo.