Ecija otkrila kako izgleda i kako se osjeća nakon istrčanog polumaratona

Proslavljena glumica Ecija Ojdanić, koja se posljednjih godina ozbiljno bavi trčanjem, istračala je u nedjelju polumaraton u sklopu 27. Zagrebačkog maratona, čime se pohvalila na svom Instagramu

Uspješno završenim polumaratonom Ecija se pohvalila odmah nakon utrke, dok je još bila u iščekivanju rezultata.

'Jesssssss!!!! We did it! Od 1:34 pa do 2:00. Različiti rezultati, ali sreća na najjače jednaka!', napisala je u nedjelju Ecija.