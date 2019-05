Ecija Ojdanić otkrila svoje tajne adute: 'Lako mi se praviti da sam superwoman'

View this post on Instagram

Iza svake uspješne žene, majke, kraljice stoje barem dvije žene zmajice. Jedna je moja mama koja mi je prenijela ljubav prema kuhanju i strast prema proslavama. Mojoj mami kupovna torta na roodjendanu je ravna eksploziji atomske bombe. Zbog nje se tako opušteno upuštam u pripremu novih recepata bez imalo straha od neuspjeha. I tako sam i ove nedjelje spremila (pre)više toga: 2 torte, domaće kiflice sa sirom, Ružice s orasima, salatu s lignjama, paštetu od tunjevine, quiche sa šparogama, quiche s porilukom, francusku salatu, proju, nareske razne. A moja Marijana, moja desna ruka, dodje i u nedjelju i pomaže pospremati i pripremiti stan za još jedno obiteljsko druženje. Eto, to su moji tajni aduti! Lako mi se , s njihovom podrškom, praviti da sam #superwoman #ženamajkakraljica