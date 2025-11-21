Ecija Ojdanić: 'Lošu robu' možeš prodati jednom ili dvaput, ali treći put više ne

Kazalište Moruzgva iza kojeg stoji naša poznata glumica Ecija Ojdanić, ljubiteljima serije 'Kumovi' najpoznatija kao Mirjana Bogdan, priprema novu komediju koja već uoči premijere privlači veliku pozornost publike i struke

'Kamo ide ovai svijet?', najnoviji naslov u Moruzgvinom repertoaru, na scenu Scenoteke donosi svjež humor, brzi ritam i aktualnu temu umjetne inteligencije, ali gledano iz perspektive dvojice kreativaca koji se snalaze upravo onako kako to ljudi najbolje rade: nesavršeno, kaotično i urnebesno duhovito.

U glavnim ulogama su mladi glumci Domagoj Ivanković i Lovre Kondža, čija se energija i partnerska dinamika već na probama pokazuju kao jedan od ključnih aduta predstave. Redatelj Dražen Krešić i dramaturg Vid Lež ovaj su komični svijet izgradili na prepoznatljivom Moruzgvinom spoju - inteligentnom humoru, toplini i šarmu koji publiku uvuče od prve minute. Produkciju potpisuje Ecija Ojdanić, osnivačica i umjetnička voditeljica Kazališta Moruzgva, koja je, kako kaže, 'od prvog čitanja teksta znala da ova priča nosi nešto svježe, generacijski iskreno i beskompromisno zabavno'.

Uoči premijere Ecija otkriva između ostalog kako je nastao projekt, zašto vjeruje u ovu mladu glumačku postavu, što ju je najviše iznenadilo tijekom rada i gdje ona sama misli da 'ovaj svijet zapravo ide'. Kao glumica ste ostvarili bogatu karijeru, a kao producentica i ravnateljica Kazališta Moruzgva još i veću - kako je uopće došlo do tog zaokreta prema poduzetništvu u kulturi? Kazalište Moruzgva je meni osobno jedan dokaz da u životu neki snovi i planovi koje uopće nisi planirao niti sanjao, se nekako slijedom raznih događaja dogode i donesu ti neizmjerno puno zadovoljstva i osobne i profesionalne satisfakcije. Tako je od jedne ideje da se napravi samo jedna predstava, zakotrljalo 15 uspješnih godina i meni je dalo jedno profesionalno iskustvo vođenja nezavisnog kazališta koje me ispunjava i kao glumicu i kao producenticu i kao ženu. Čini me sretnom, samostalnom u poslovnom smislu i ispunjenom glumicom koja može sama kreirati svoju i kazališnu karijeru. Kazalište Moruzgva danas je prepoznatljivo kao stabilna i uspješna privatna kazališna kuća. Koje su ključne lekcije koje ste naučili o vođenju kazališta iz poduzetničke perspektive? Naučila sam nešto što se može primijeniti zapravo na svaku inicijativu u životu, a to je da kada se skupe dobri suradnici, kada se uloži prvenstveno strast, ljubav, a onda disciplina i odgovornost, uspjeh nikako ne može izostati. Nova predstava 'Kamo ide ovaj svijet?' bavi se kreativnošću i odnosom čovjeka i umjetne inteligencije. Kako se ta tema reflektira na vaš svakodnevni rad - može li tehnologija olakšati produkciju, ili je u kazalištu ljudski faktor nezamjenjiv?

Umjetna inteligencija je nešto o čemu svi pričamo i nešto čije razmjere utjecaja možemo samo slutiti, nagađati, ali ono što je za kazalište sigurno je da nitko i ništa ne može zamijeniti živog čovjeka i živu riječ i živu emociju na sceni, pa smo mi, ja se usudim misliti, nekako zaštićeni od svega toga. Samim time kazalište postaje još važnije, a mislim da je s druge strane važno progovarati o takvim temama sa scene. Ovaj put u centru su dva mlada glumca, Domagoj Ivanković i Lovre Kondža. Što vam je važno kad birate mlade suradnike i kako kao producentica prepoznajete potencijal u novim generacijama? Lovru Kondžu i Domagoja Ivankovića upoznala sam na setu 'Kumova' i bilo mi je najprije fascinantno promatrati njihov talent, a onda i kako su transformirali svoje prijateljstvo, kad je bilo prijateljstvo iz scenarija u pravo životno prijateljstvo. Promatrala sam kako se lijepo slažu, kako se lijepo razvijaju i imala sam želju da tu njihovu zajedničku energiju i talent vidim na sceni Moruzgve. Uz njih su tu i dva velika mlada talenta – izvrsni redatelj u usponu Dražen Krešić i Vid Lež, iznimno nadareni mladi autor koji donosi neku novu svježinu. A ono što je jedan zajednički nazivnik svim glumcima i divnim umjetnicima koji se žele uključiti u rad nezavisnog kazališta jest da prije svega budu dobri ljudi. Ja mislim da su svi oni, osim što su talentirani, zaista iznimno dobri ljudi. Predstava donosi priču o kreativnoj blokadi i potrazi za ‘savršenom idejom’. Susrećete li se i vi s tim izazovom u produkcijskom poslu i kako ga rješavate? Nama u nezavisnom kazalištu ne nedostaje kreativnosti, ono što nama više nedostaje to su sigurno izvori financiranja. Tako da je to nama veća prepreka, ali naravno da se tu i tamo pojavi manjak inspiracije, ali to nekako uvijek lakše preskočimo nego ove druge probleme. Na svu sreću za sada kreativnosti nam ne manjka. Komični ton predstave otvara prostor za sve generacije, ali iza kulisa stoji uvijek izazovan i ozbiljan organizacijski posao. Kako balansirate umjetničke ambicije i poslovnu održivost kazališta? Zapravo, ključan izazov mi kao nezavisni kazalište moramo imati publiku, a s druge strane nekako je ono što je meni bitno je da nikad ne podilazimo to isto publici. Tako da to balansiranje između kvalitete u umjetničkom smislu, a s druge strane teme i načina da nekako budemo mainstream i otvoreni za publiku - to je najveći izazov, ali evo nekako mislim da uspijemo naći dobar omjer. Uvijek radimo ozbiljne teme koje obrađujemo na humorističan način, s odličnim glumcima i odličnim umjetnicima i to je tajna našeg uspjeha. I naravno jako puno rada i discipline.

