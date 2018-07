Duško Lokin poručio: ‘Hvala autoru fotomontaže bez perike’, a otkrio je i još ponešto tajni o sebi

'Ako budemo prvaci svijeta, skinut ću svoju frizuru, periku, i svi će se diviti Dušku Lokinu i njegovoj prirodnoj ljepoti', izjavio je Duško Lokin ususret finalnoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u u Rusiji. Scenarij se nije odigrao i nismo saznali kako Lokin izgleda bez perike, no poznati pjevač svejedno je progovorio o ‘slučaju’

‘Hvala autoru fotomontaže na kojoj sam bez perike, toliko mi je drago da je to napravio i da to kruži internetom da vam ne mogu reć koliko! Volio bih od sveg srca da sam to sam uradio, da sam onu večer skinuo periku kao što sam i obećao. Ali ponosan sam svejedno na naše momke’, izjavio je Duško Lokin za Slobodnu Dalmaciju .

Perika mu je postala zaštitni znak i tijekom desetljeća uspješne karijere Lokin nije promijenio stajling. Fotomontaža njega bez perike, naime, preplavila je društvene mreže i nasmijala mnoge nakon finalne utakmice u Moskvi.

‘Mlađe generacije manje znaju da je i on sam bio vrlo talentirani nogometaš u rodnom Zadru, gdje je igrao u 2. ligi. ‘Je, sve do 16. godine sam igrao nogomet i zbilja sam ga dobro igrao. To kako sam igrao trebali bi vam ispričati moji suigrači i suvremenici. A i rukomet sam igrao sve do 18. godine, bio sam i juniorski reprezentativac Jugoslavije’, dodao je Lokin za Slobodnu.