Duško Ćurlić o djetinjstvu: Moje bake su bile vrlo stroge za današnje pojmove odgoja i odrastanja, ali se uvijek znalo što se smije, a što ne smije

Poznati televizijski voditelj Duško Ćurlić prisjetio se svoga djetinjstva i baka u Sesvetskom Kraljevcu

'Odrastao sam uz bake u Sesvetskom Kraljevcu, bile su vrlo stroge za današnje pojmove odgoja i odrastanja, ali se uvijek znalo što se smije, a što ne smije. Danas je našim kćerima smiješno kada im pričam razno razne situacije moga djetinjstva. Bez obzira na to što su materijalno jako loše stajale, nikada nisu išle preko neke crte svoga ponosa i svojeg doživljaja dobrog i lošeg. I danas s ove distance kada na sve to gledam, sretan sam što sam imao priliku uz njih odrastati', prisjeća se Duško s nostalgijom, piše Mirovina.hr .

Ponosi se i svojom obitelji, dodaje.

'Ponosan sam apsolutno na svaki dio onoga što me iz obitelji mojih roditelja formiralo i postavilo mi temelje u životu. Kao mali naravno da to nisam razumio i shvaćao, ali s vremenom stvari se postave tamo gdje trebaju', rekao je Duško Ćurlić.

No, svako vrijeme, dodaje on, nosi svoje i nemoguće je uspoređivati, niti ima smisla. Tehnologija i napredak svima nam je dalo iluziju da smo drugačiji ljudi, moderniji, suvremeniji, bolji…. ali Ćurlić smatra kako je to samo varka, običan balon od tehnološke sapunice koja definitivno upravlja našim životima.