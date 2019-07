Dunja Mazzocco Drvar ispravlja 'krive drine': 'Munju i grmljenje zajedno zovemo grmljavinom'

Posljednjih dana svjedočili smo olujama i opasnim vremenskim uvjetima. U jednom od svojih zadnjih objava, poznata RTL-ova meteorologinja odlučila je svojim pratiteljima na društvenoj mreži dati malu lekciju na temu gromova i grmljavine. Dunja Mazzocco Drvar za tportal je detaljno pojasnila o kakvim je pojavama riječ

'Jedna od najčešćih jezičnih zabluda u meteorologiji vezana je uz nazive pojava koje zajedno čine grmljavinske oluje. U medijima često čitamo da je nešto, a na žalost i nekoga, udario grom, a meni se tada javljaju pratitelji, čitatelji i gledatelji koji smatraju da je to pogrešno jer je, kažu, grom zvučni efekt koji imamo za vrijeme trajanje oluje. To je mišljenje netočno, a ono što je napisano je točno! Naime, svjetlost koja nastaje električnim pražnjenjem u zraku, u oblacima ili između oblaka i zemlje naziva se munja, to je neprijeporno. Međutim, zvuk koji tada čujemo, a nastaje zbog naglog širenja zračnog kanala kako bi struja prošla kroz njega, naziva se grmljenje. Munju i grmljenje zajedno zovemo grmljavinom i to je ono što najčešće prognoziramo. Grom je električno praženjenje na zemlji odnosno udar munje u zemlju ili predmet na zemlji. To je ono što ne volimo i ne želimo prognozirati, ali ipak želimo da znate točan naziv ove nemile pojave', pojasnila nam je popularna meteorologinja.