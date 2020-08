Dugogodišnji prijatelj Krunoslava Kiće Slabinca otkriva pravu istinu o njegovom zdravstvenom stanju: ‘Nije u komi, dobro je i oporavlja se’

Prije dva dana domaći su mediji bili preplavljeni naslovima o teškom zdravstvenom stanju glazbenika Krunoslava Kiće Slabinca, a sada je pravu istinu odlučio ispričati njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Miran Glinac

Ugledni kardiokirurg sa zagrebačkog ‘Rebra’ prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović , koji je Kiću i operirao, pojašnjava da je pjevač imao rutinsku operaciju srca, no tijekom oporavka problem se ukazao u pjevačevoj patološkoj pretilosti. Zbog nje rana nije zarastala kako treba, pa je upravo zato planirano, pod lijekovima, stavljen na respirator. To je bilo nužno kako bi mu se tijelo odmorilo, stijenka zacijelila i ubrzao oporavak.

No zanimljivo je i ovo, Kićo, kaže Miran, do prije nekoliko tjedana nije imao nikakvih saznanja o srčanim problemima. Tužio se jedino na kratkoću daha, teže disanje.

‘U više navrata je znao reći da ga nešto kao stišće, posebno nakon jela. I onda sam mu rekao, idemo vidjeti što se događa, idemo kod mog prijatelja da vidimo je li srce ili nešto drugo. Doktor je otkrio da mu je srce dosta slabo. Došli smo u pravi tren. Operacija je prošla dobro, ali debljina je učinila svoje. A čujte, nije ni isto kada rana zacjeljuje čovjeku od 76 i onom od 26 godina’ govori pak Miran.

Osvrnuo se i na kuloarske priče, posebice na izjave o Kićinom stanju koje je u javnost među prvima, veli, pustio Duško Lokin. Miran se čudi što je Lokinu bilo da tako nešto izjavljuje po medijima, posebice zato što je od obitelji, otkriva nam, zamoljen da s informacijama ne izlazi u javnost.

‘Ne mogu shvatiti što je to Lokinu trebalo, jer sve što je rekao su čiste gluposti i neistine. To nije u redu. Samovoljno je to učinio. Ali najvažnije je da je naš Kićo dobro, jer on je čovjek koji voli život. Usprkos ovome problemu sa srcem, isto to ga srce vuče naprijed’, kaže Glinac.

S Kićom se vrlo često susretao i estradni menadžer Zoran Škugor, i pri svakom druženju mu je prijateljski sugerirao kako bi bilo najbolje da odmah promijeni životni stil i navike. Škugor je izjavio da je Kićin osnovni problem bila velika debljina zbog koje se slabo kretao. A upravo ga je kretanje, fizička aktivnost mogla sačuvati u zdravlju.

‘Donosio sam mu čajeve za mršavljenje, za snagu. Nagovarao sam ga da smršavi, da se počne gibati. Milijun puta smo o tome pričali. Imao sam mu pravo to govoriti jer sam se izliječio od tumora, a mislim da je jedan od razloga bila i promjena života. Hodam više od deset kilometara dnevno, plivam, mičem se od negativnih ljudi, pazim na prehranu, održavam fit kondiciju. Stalno sam mu govorio: 'Kićo, moraš se dovesti u red, srce će ti stradati, koliko god bilo jako ne može to izdržati takav ritam. Drago mi je da će biti dobro. A kada izađe, itekako ću se potruditi da ga nafilujem savjetima. Mislim da će ga ovo ipak opametiti’, otkriva za Slobodnu Dalmaciju Zoran Škugor.