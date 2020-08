Operacija srca se zakomplicirala: Krunoslav Kićo Slabinac završio u induciranoj komi

Poznati pjevač Krunoslav Kićo Slabinac nalazi se u induciranoj komi, što je za RTL Direkt potvrdio Duško Lokin, njegov prijatelj, kolega i menadžer za inozemstvo

'Svi smo očekivali za par dana da će izaći i da će biti sve dobro, a onda sam doznao od svojih prijatelja, od Ivana, njegovog sina, da situacija se ne odvija onako kako bi trebala. Danas sam doznao da je na respiratoru. Sad zašto, što, ja to ne znam. Ja mu šaljem svaki dan poruke, ali vidim da on to ne otvara', izjavio je njegov menadžer za inozemstvo i dugogodišnji prijatelj Duško Lokin.

Oglasio se i Željko Krušlin Kruška, s kojim je Slabinac prijatelj već 20 godina: 'Prvobitno, nakon što je operiran su bile vrlo povoljne vijesti o ishodu same operacije. Koliko znam premosnice su mu ugrađivali i sve je proteklo u redu.'