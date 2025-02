Druga sezona Netflixove hit serije dovodi Leighton Meester i Milesa Fowlera u glumačku postavu

Leighton Meester je pripala uloga Abby, srednjoškolske 'neprijateljice' sada 'Instagram mommy' influencerice, glavne glumice Joanne (Kristen Bell). No Meester nije jedino novo ime koje će se pojaviti u novoj sezoni budući da u seriju stiže i Miles Fowler, poznat po ulozi u filmu 'Gubitnice' kao gostujući glumac, Netflixovoj komediji 'A Man on the Inside', a i po serijama poput 'The Resident' na Foxu i 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' na HBO-u.