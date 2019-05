Doris Pinčić Rogoznica oduševljava fanove bez 'kapi' šminke

View this post on Instagram

Da vam budem iskrena, iako nije popularno, meni je ovako najljepse. 😉 Bez kapi sminke, opusteno, svoje ❤ Nadam se da uzivate i da bar vikendom (iako bi trebalo i puno cesce 😏) mozete otpustiti kocnice i skinuti sve maske na koji nas zivot nerijetko natjera 😘😘😘 #nomakeup #freeday #weekend #relax #OpustiSeIUzivaj