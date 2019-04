Doris Pinčić Rogoznica: 'Imam svoju tvrtku već pet godina, ne pijem ni s kim na šanku da bih dobila posao i namjeravam tako i u budućnosti'

Svestrana, neumorna, radišna, uspješna, vedra, prijateljski raspoložena i u svemu temeljita- tako bi se najlakše moglo opisati 30- godišnju Zadranku koja je svoj televizijski put krenula u sapunici 'Larin izbor'. Doris Pinčić Rogoznica od tada se usavršila u brojnim formatima zabavne industrije, te postala jedno od zaštitnih lica Televizije RTL. Kako joj sve to polazi za rukom? Kako žonglira između obiteljskih i poslovnih obveza i kakvi su joj planovi za daljnju karijeru otkrila je u razgovoru za tportal

Prepoznaje, ali baš ga briga za to.. Njemu je mama – mama, poznata ili ne. Ništa mu to ne znači i tako to i treba biti.

Pa ne znam. Trudimo se biti prisutni, pripremiti ih na život, idemo od situacije do situacije, najbolje što znamo, ima izazova, ali ne mogu to tako podijeliti strogo.

Pomaže li vam suprug u kućanskim poslovima, ako da kako ste ih podijelili?

Jako, ali ne bi to uopće zvala pomaganjem. Moj suprug sudjeluje u životu svoje obitelji jednako aktivno kao i ja. To nije pomaganje jer to je naša, a ne moja obitelj..

Vidite li se u budućnosti s više djece ili je dvoje mališana za sada sasvim dovoljno?

Za sada smo ok ;)

Kako se vaš sin Donat naviknuo na prinovu u obitelji. Kako se on odnosi prema sestrici?

Jako lijepo. Iznenadio nas je, upoznali smo neku njegovu toplu zaštitničku stranu. Drugo dijete je velika promjena u obitelji, sve postane još zahtjevnije, ali ne bi je mijenjala ni za što, vjerujte mi. Kako je rekla moja susjeda-više love (ljubavi), manje love (novca)..

Kako izgleda vaš tipični radni dan? Kada ustajete, kada legnete, opišite nam malo vašu svakodnevicu?

Hm, ja nemam ni jedan tipičan radni dan.. To je tako svima koji imaju svoju firmu i rade sami za sebe. Radiš kad imaš posla i kad te zovu. Nekad se ubijaš, a nekad danima odmaraš. Ono što obilježava 90 posto mojih dana je ustajanje malo prije pet i odlazak na Narodni i moj Jutarnji klub, a onda ako je sreće doma i u šetnju s mojom princezom, dok ona spava odgovaram na mailove, kuham ručak, vježbam što već stignem, čekamo bracu iz vrtića... To je nekako najčešće osim kad je neko snimanje, gaža, sastanak... a to je jako često. (smijeh)

Ekspresno ste nakon poroda ušli u svoju staru garderobu i pokazali zavidnu figuru. Otkrijte nam svoju tajnu?

Nema tajne. Život! Trčiš, juriš, dok sve odradiš ode sve što si pojeo. Zato se trudim jesti zdravo i pazim da je nutritivno maksimalno kvalitetno.

Za vrijeme druge trudnoće aktivno ste radili na projektu 'Tri, dva, jedan- kuhaj!'. Kako su izgledala snimanja, je li bilo naporno stajati po nekoliko sati na nogama u tako visokom stupnju trudnoće? Kako su se kolege i kandidati odnosili prema vama?

Pa iskreno, ništa napornije nego i prije jer, kao što sam napomenula već, ekipa s kojom radim već godinama je jako iskusna, uigrana i pažljiva. Pazimo se i inače, a dok sam bila trudna bili su i još brižniji prema meni. A i da budem iskrena lako je raditi trudna kad imaš dobru trudnoću kao što se meni potrefilo i prvi i drugi put.

Poznato je da volite kuhati i dijeliti određene recepte na društvenim mrežama. Smatrate li se dobrom kuharicom? Imate li neke specijalitete po kojima ste poznati?

Volim kuhati. To me opušta i veseli. Obožavam dijeliti hranu s dragim ljudima. Moji specijaliteti su improvizacija, daj mi namirnice i zatvori me u kuhinju i sigurno ću nešto izmisliti. Kuhanje ako znaš neke osnove pripreme je doista umjetnost. Osobito volim pripremu lokalnih sezonskih namirnica, to je kuhinja moje bake, to jest #kuhinjababeeve.

Imate li uz obiteljske i poslovne obveze uopće vremena za sebe i kako se najradije opuštate?

Nemam puno, ali ono malo što imam, odem trčati ili se posvetim mužu pa zajedno odemo prošetati, na večeru.

Jeste li kao i svaka žena slabi na modne krpice, torbice, cipele i šminku? Kako biste opisali svoj stil?

Nimalo. Toliko me to ne zanima da je to strašno. Srećom pa među hrvatskim dizajnerima imam neke jako dobre prijatelje pa me oni spašavaju. I ovim putem zahvaljujem mojim dragima Elfsima, Lori Gudelj i Martini iz Lulucouture.