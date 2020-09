Doris Pinčić pokazala što sve nosi u torbici: 'U mojoj je čitav jedan svemir'

View this post on Instagram

Radovi u kuci, na kuci, oko kuce, ispred kuce.. Obicno nisu razlog za radost,ali kad znas da imas partnera koji ce preuzeti dobar dio tereta na sebe.. Vrijeme je za jedan skok srece 😉 Ekipa, (kako ono ide-I'll tell this only once 😄😎)➡️➡️@baumitcroatia pomaže u ostvarivanju poticaja iz Eu fondova za prijeko potrebnu energetsku obnovu kuća, sudjeluje u traženju izvođača i nudi najkvalitetnije materijale…. Svaku kupnju nagrađuje, a isto tako svi koji su kupili Baumit fasadu ulaze u bubanj za glavnu nagradu gdje će tri sretna dobitnika dobiti povrat novca od nas u vrijednosti od 5.000kn, 10.000kn, 15.000kn 😁😁😁 Kako do potpore, sredstava, koji su uvjeti-sve imas na swipe up linku na mom story-u.. Ne, trebas reći hvala.. Samo iskoristi trenutak, sredi, opusti se i.. Ne zaboravi poletjeti svaki dan barem malo 😊👋