Doris Dragović: 'U mom domu glavna u kuhinji je susjeda'

Pjevačka diva prvi put će stati na pozornicu zagrebačke Arene 30. studenog. Koncert je rasprodan, a Doris Dragović je presretna što je publika itekako željna njezinih bezvremenskih hitova

'Lijepo je to čuti, no koliko je tko i čega rasprodao, više je trgovačko pitanje. Osobno, dira me potreba ljudi za nečim lijepim, pa makar to bila i ja. Već sam puno puta pričala o obvezi i odgovornosti koju donose veliki koncerti. To je ono što živi u meni do zadnje sekunde, do pred izlaska na pozornicu', izjavila je Doris Dragović za Studio Jutarnjeg lista. Otkrila je i da se za koncert u Areni priprema kao za Olimpijadu.

Na pitanje je li ženama teže nego muškarcima u glazbi, kaže: 'Zbog: tri sata frizure, dva sata make upa, dana organiziranja garderobe (svaki put različite)'. sad oni: brijanje pet minuta prije koncerta, frizura ručnikom, garderoba uglavnom isto odijelo, a različite hlače svaki drugi koncert. Cipele udobne. Uvijek iste. Može i tenisce. Šalu na stranu, puno im je ležernije nego nama', poručila je pjevačica.