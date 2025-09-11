Domenica otkrila planira li obitelj s dečkom, iznenadit će vas odgovor

Splitska pjevačica korčulanskih korijena, Domenica Žuvela u kratkom roku je izgradila svoj prepoznatljivi pop identitet - kombinaciju radiofoničnih singlova i scenske elegancije. Iza sebe ima brojne koncerte i nastupe na festivalima, suradnje, a najavila je i velike ciljeve u live produkciji u idućim godinama - koncert u Areni Zagreb 2030. Pričala je o tome i ponekim, do sad nepoznatim detaljima o sebi

U razgovoru s Domagojem Nižićem u emisiji 'Special Happy Show' na Happy FM-u Domenica Žuvela je na početku pričala o duetskoj pjesmi 'Stracciatella' s Antom Cashom.

Nije se odmah javila jer je mislila da je zove poštar 'Jedan dan me nazvao, ali mu se nisam odmah javila jer sam bila uvjerena da me zove poštar. Kasnije smo se spojili i kupio me u prvoj minuti. Bio mi je toliko simpa da sam molila Boga da pjesma bude dobra', priznala je pjevačica i ispričala kako je reagirala na pjesmu: 'Prvo sam se počela smijati jer mi je bilo čudno koliko nešto može biti toliko jednostavno, a odmah me kupilo. Kasnije sam čula da je prije mene imao neke druge pjevačice u planu, ali sad se tješimo da sam ja bila među prvima'. Tu će pjesmu izvoditi za pet godina na svom koncertu u zagrebačkoj Areni. 'Sa svakom pjesmom sam sve bliže i bliže. Skupljamo repertoar, što je najbitnije. Pjevat ćemo pjesme koje još ne postoje i bit će gosti koji još ne znaju da će nastupati, a možda će biti i neki koji još ni ne znaju da će biti pjevači', kaže.

Najskuplja proslava rođendana Na pitanje zamara li je hoće li uspjeti rasprodati koncert, kaže da ne razmišlja o prodaji. 'Ali je super stvar što je 8. studenog moj rođendan. Ako ništa drugo ili ako se i ne budem bavila glazbom, imat ću najskuplju proslavu rođendana u državi s prijateljima i ljudima koji su kupili karte', rekla je i dodala da ju je jedna od poruka u inboxu oduševila: 'Jedna žena mi se javila da će 2030. imati zadnju ratu kredita i da će to proslaviti u mojoj Areni'. Prisjetila se i nastupa kojeg ne bi voljela ponoviti. 'Imala sam koncert u sklopu nekog lunaparka gdje je bilo baš puno djece. Njima je, naravno, lunapark bio zabavniji pa su nakon par pjesama otišli na atrakcije. Ali dobro, bend i ja smo uživali i sebi to predočili kao da imamo tonsku proba', ispričala je kroz smijeh.

'Ženski Jole' Otkrila je i razmišlja li s dugogodišnjim partnerom Ivanom o osnivanju obitelji. 'Ne razmišljam previše o tome. Voljela bih imati svoju obitelj jednoga dana, ali kad bude, bude. Ne zamaram se", priznala je Velolučankakoja slobodno vrijeme najviše voli provoditi na voljenoj Korčuli, a posebno uživa u hrani. 'Veliki sam gurman, znam da se ne bi reklo. Volim provoditi vrijeme u kuhinji, isprobavati hranu. Život mi se vrti baš oko hrane. Generalno volim sve kuhinje, ali mediteranska mi je najbolja', priznala Domenica koja je kazala da i ona ima trenutke kad bude živčana. 'Najmanje pozitivna sam u prometu, budem jako nervozna, iako ne psujem previše. Mislim da nikad ne bih mogla imati vozača jer volim imati kontrolu, bude me strah da će netko zaspati', rekla je i ispričala koji kompliment obožavatelja ju je razveselio. 'Jednom sam čak pročitala komentar da sam 'ženski Jole' i to mi je najveći kompliment ikad', zaključila je.

