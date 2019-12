Domenica: 'Nisam primljena u jedan show jer sam 'prenormalna'. U jednu ruku bilo mi je krivo, a onda sam shvatila da je to najbolji mogući kompliment koji sam dobila'

Na domaćoj glazbenoj sceni mnogo je mladih koji pokušavaju pronaći svoje mjesto pod suncem, a u tome je posebno uspjela uzdanica Tončija Huljića. Djevojka iz Vele Luke začarala je i šarmirala sve generacije unoseći vedrinu i optimizam u mnoge živote, a posebno onih najmlađih. Jednostavna i pristupačna Domenica za tportal je govorila o podršci drugih mladih kolega, komplimentima i medijskoj eksponiranosti, ali o privatnom životu još uvijek ne želi reći ni riječi

Otkako se pojavila na hrvatskoj glazbenoj sceni s debitantskim singlom 'Kad sam s tobom', svaka njezina nova pjesma ostvarila je uspjeh, o čemu svjedoči podatak o milijunskim pregledima na YouTubeu. Iza nje su sada već brojni nastupi, kao i nagrade, od kojih se ističe Grand Prix s prošlogodišnjeg izdanja Splitskog festivala, a nedavno je skromna i samozatajna Domenica dočekala objavu svog albuma prvijenca 'Ćiribu ćiriba'.

Svojim ste pjesmama i pozitivnim stavom osvojili mladu, ali i stariju publiku. Što mislite, zašto je to tako? Možda nam nedostaje više pozitive u svemu, pa i u glazbi?

Čini mi se da je to do glazbe te pitkih pop tekstova u kojima se mogu pronaći sve generacije. Općenito mislim da sve moje pjesme odišu pozitivom i drago mi je da je to tako. Imam sreću što me autori toliko dobro poznaju, pa znaju točno što volim!