Nova zvijezda najuspješnijeg domaćeg hitmejkera: 'Rijetko me nešto baš razljuti i izbaci iz takta, ali ako se to dogodi onda sam pravi Škorpion'

Mlada Velolučanka spada među najveće nade hrvatske estrade. Krhka 26-godišnjakinja lijepoga glasa, pulenica estradnog hitmejkera, menadžera i producenta Tončija Huljića proteklog vikenda je nastupila na Splitskom festivalu. Domenica je za tportal ispričala što joj znači nastup na tom festivalu, o usporedbama s drugim pjevačima, prijateljstvu s Hanom Huljić i Mijom Dimšić te čemu još uživa osim u glazbi

Rođena ste Velolučanka, malog mjesta iz kojeg dolaze sjajni, veliki pjevači Oliver Dragojević i Jasna Zlokić. Predstavlja li to za vas dodatni teret i jeste li se već susreli s usporedbama?

Upravo je u tome razlika, u natjecanju. Svako iskustvo je dobro iskustvo i zbog toga mi je jako drago da sam to prošla. Festivalske pozornice su opuštenije i ne istiskuju tolike pripreme kao natjecateljske.

Neke ljude znaš cijeli život, a neke jako kratko, a imaš osjećaj kao da ih znaš cijeli život. Točno tako je bilo u ovom slučaju, Miju i mene je spojio posao, ali smo zapravo jako brzo shvatile imamo toliko toga zajedničkog mimo glazbe pa se često družimo. Obe smo iskrene i jedna drugu uvijek pitamo za mišljenje oko svega. Mia i Hana su kantautorice koje toliko vole raditi to, da mi ponekad dođe da se i ja u tome okušam samo jer su mi one približile taj kreativni svijet.

Djelujete toplo, plaho. Kakvi ste kad se naljutite?

Rijetko me nešto me baš razljuti i izbaci iz takta, ali ako se to dogodi onda sam pravi Škorpion, moj horoskopski znak. (smijeh)

U čemu još uživate osim u glazbi?

Uživam u svemu oko sebe, pogotovo u malim stvarima.