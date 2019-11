Domaća glumica otkrila zašto je skrivala svoju trudnoću

Nedavno je obožavateljima putem društvenih mreža obznanila sretnu vijest da će iduće godine po prvi puta postati majka. Glumica i pjevačica Sementa Rajhard sada se prisjetila svojih prvih trudničkih tjedana kada je od kolega na velikom projektu morala skrivati trbuščić i mučnine

'A kad sam napokon rekla da sam trudna, svi su pitali zašto to nisam prije učinila jer bi me manje 'mučili', manje bih bila u studiju. Rekla sam: 'E, onda ne bi bilo to kako treba!'. Nema popuštanja', kazala je.

Lijepa glumica iduće godine po prvi će puta iskusiti čari majčinstva. Sa svojim zaručnikom Vanjom Brundulom očekuje djevojčicu, čije ime još nije otkrila. Nakon što je snimila Disneyjev projekt, Sementa je sa zaručnikom otputovala na Maldive, odakle je javnosti obznanila trudnoću.

Prinovi se kao i novoj životnoj ulozi, kaže iznimno veseli te će uzeti jednogodišnju pauzu od posla i obveza.