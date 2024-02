Dok svi pričaju o Baby Lasagni, evo što je zaokupilo pažnju Sanje Doležal

Njezina objava pravo je osvježenje u moru onoga o čemu svi pišu posljednjih dana, a to je ovogodišnja Dora i hrvatski predstavnik na Eurosongu koji će se u svibnju održati u švedskom Malmöu.

Pjesma 'Ja sam za ples' i dan danas se rado pjevuši, a taj nastup za Sanju je bio itekako poseban budući da je te večeri slavila svoj 24. rođendan. Te godine pobjedu je odnio Johnny Logan s bezvremenskim hitom 'Hold Me Now', koji je i sedam godina ranije odnio pobjedu s 'What's Another Year'.

Novi fosili sa svojom su izvedbom završili na visokom četvrtom mjestu i postavili ljestvicu uistinu visoko, za sve one koji su došli nakon njih, no jedino je grupi Riva uspjelo odnijeti pobjedu s 'Rock Me Baby'.