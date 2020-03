Dirljiva objava Maje Šuput: 'Srce mi puca zbog sve nepravde koja nam se dogodila'

Snažni potresi su u nedjelju uzdrmali Zagreb, a kao i građani, mnogi poznati su ostali u šoku te se oglašavaju na društvenim mrežama. Posebno emotivnim riječima u kojima je otvorila dušu, pjevačica, uspješna poduzetnica i voditeljica showa 'Tvoje lice zvuči poznato', taknula je srca brojnih pratitelja

'Strah koji me drži od jučer je nepodnošljiv. Tuga i osjećaj bespomoćnosti su neizrecivi. Ne znam tko je od vas spavao noćas, ja nisam. Strah me što ako ne čujem na vrijeme, što ako nešto padne na nas, što ako... izludila sam. Stvari mi stoje na vratima za trk iz kuće, u autu je osnovno iako ne znam ni što mi treba. Placem svako malo pa se trudim misliti na nešto lijepo pa mi nešto i ne ide. A ja uvijek mislim na lijepo. Ne prepoznajem se. Natjerala sam se uz najveće muke pod tuš uz patrolu muža u kupaoni jer me najveći strah hvata što ako bude potres a ja pod tušem. Sad se nadam da nisam jedina ovakva paničarka. Malo sam se čak i 'uredila' za sliku da vam kažem da osjećam sve što osjećate i vi i da mi srce puca zbog sve nepravde koja nam se dogodila. Budimo doma, šaljimo si malo pozitivne vibre i volimo se', kaže Maja Šuput u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.