Dino Rađa istetovirao imena roditelja svoje supruge: 'Koliko ih volim to je posebna priča'

Odabir tetovaže, koja će vaše tijelo krasiti do kraja života, nije nimalo lagan zadatak, a rijetki su oni koji se odlučuju na svoje tijelo trajno upisati imena, osim ako u pitanju nisu roditelji, braća i sestre ili djeca. Stoga je košarkaška legenda svojim potezom mnoge iznenadila. Nakon brojnih tetovaža, onu najnoviju posvetio je, ni manje ni više nego roditeljima svoje supruge Viktorije

'Stipe i Mare. Za one koji ih znaju dosta je reć - Stipe i Mare. Ne idu odvojeno nego samo skupa. Ka Roko i Cicibela. Za one koji ih ne znaju, ajmo provat opisat. Ja njih obožavan. Koji to zet voli punca i punicu? Punca još kako, ali punicu? Evo ovaj. A koliko ih volin to je posebna priča.

Neka se javi jedan koji je tetovira njihova imena, a da su još živi i zdravi? Taj san. Jedan dan me pukla ljubav, otiša, ugravira i doša doma. Stipe je cili život radija u Škveru. Malo Dojčland pa nazad u Škver. Nema tog kuvara koji će nešto bolje skuvat. Ono narodno, ne ove Michelinove zalogajčiće.