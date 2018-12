Dinamov igrač okrunio deset godina veze vjenčanjem

View this post on Instagram

Sinoć smo slavili ljubav nove mlade obitelji Oršić, predivni Suzana i Mislav. Hvala od srca bila mi je čast pjevati za vas i vaše obitelji i prijatelje! Na bini nam se pridružio i mladi kolega @harisberkovic koji je oduševio sve prisutne svojom jednostavnošću! U svakom slučaju i nama i njima nezaboravna noć💓💓💓 #celebratelove #weddingparty #weddingcouple #ivanamaricweddingorchestra