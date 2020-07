Dean Kotiga: 'U godinu dana gluparanja po Instagramu postigao sam veći odjek nego u sedam godina pojavljivanja po kvizovima'

On je filmski kritičar, ali prvenstveno javnosti poznat kao omiljeni kvizaš iz 'Potjere'. U jeku svoje popularnosti odlučio je 'istražiti' fenomen Instagrama i svojim humorom i forama, koje ne sjedaju baš svima, u kratkom roku prikupio više od 100 tisuća pratitelja

Teme kojih su se njih dvojica dotakle bile su šarolike, a sve je nekako započelo razgovorom o pamćenju. Kako je otkrio sam Dean Kotiga , iako možda ljudi tako ne misle, njegovo je pamćenje relativno loše. 'To mi nitko ne vjeruje. Uvijek postoji taj neki mit kod kvizaša da imaju fotografsko pamćenje, no ja ga nemam. Sutra se neću sjećati da sam bio ovdje. Šalim se, pročitam nešto i za dva dana ne znam da sam to pročitao. Uvijek kažem da nije tajna u pamćenju nego u discipliniranom čitanju.'

Kotiga je, sam priznaje, kao srednjoškolac bio dosta loš, dva razreda je završio s vrlo dobrim, a dva s dobrim uspjehom, ponajviše jer, otkriva, nije učio ono što ga zanima. Preokret se dogodio tek na fakultetu gdje je počeo čitati s potpunim guštom. No, na Stankovićevo pitanje ima li diploma na kraju uopće smisla, Kotiga, koji je studirao komparativnu književnost i povijest na Filozofskom fakultetu, je rekao: 'Ja svoju diplomu, na svoju sramotu, nikad nisam pokupio. Obranio sam i sve to, ali nikad je nisam pokupio, što znači da ona meni do danas nije trebala. Trenutno radim neke tečajeve na Courseri i nakon toga vi možete za 45 dolara položiti ispit i dobiti diplomu koju možete staviti u CV.'

A što ga privlači u kvizovima? 'Privlači me novi podatak, neko novo mikro, nano područje za koje nisam znao da uopće postoji. Znanje me pali, ali u smislu novog znanja i uvijek nadograđivanja, no uživanje u bahaćenju i razmetanju znanjem, e to nije moj način.'

U međuvremenu, nakon kvizova se zainteresirao za društvene mreže, a nakon Twittera, koji mu je i dalje najdraži, otvorio je Facebook, koji mu je bio dosadan, a onda i Instagram koji nije razumio, ali ga je odlučio istražiti. 'Gledao sam Storyje od kolega influencera i to nije izgledalo na ništa, a onda sam počeo snimati nešto potpuno drugačije, sebe u krupnom izdanju i to je buknulo samo od sebe. Imam dojam da me trenutno ljudi više znaju po Instagramu, jer imam više od 100 tisuća pratitelja, a to mi nije drago. U godinu dana gluparanja po Instagramu postigao sam veći odjek nego u sedam godina pojavljivanja po kvizovima.'