Kažu da je tajna agentica Pentagona i u izmišljenoj vezi, a ona, u inat svima, sve što dotakne pretvara u zlato

Ako je suditi već po samom početku, ova će godina uistinu biti u znaku Taylor Swift. Slavna pjevačica, koja se i dalje nalazi na svojoj svjetskoj turneji pod nazivom Eras, godinu je započela 13. osvojenim Grammyjem, najavom novog, 11. studijskog albuma, i tu nije stala. Zahvaljujući svojoj vezi s Travisom Kelceom, popularizirala je NFL ligu, a velike se nade polažu u nju i na ovogodišnjim američkim izborima, gdje se i republikanci i demokrati nadaju glasovima mladih, a koje bi upravo ona trebala donijeti jednoj strani

Na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja Taylor Swift još je jednom ispisala povijest. U Crypto.com Areni u Los Angelesu, u kojoj je održana 66. dodjela Grammyja, najpopularnija pjevačica današnjice postala je prva osoba koja je četvrti put osvojila nagradu za album godine. Ove joj je godine to donio album ‘Midnights’, a kako je krenula, ista nagrada ne gine joj i iduće godine.

‘Hvala vam što mi dajete priliku da radim ono što toliko volim. Ovo je ludo', komentirala je pobjedu Swift, zahvaljujući potom suradnicima Lani Del Rey i Jacku Antonoffu. Samo nekoliko trenutaka kasnije napravila je potpuni kaos, srušivši čak i svoju stranicu na Instagramu, objavom da će 19. travnja izaći njezin 11. studijski album pod nazivom 'The Tortured Poets Department'. Koliko su njezini fanovi, popularno zvani swifties, zaluđeni pjevačicom, govori i to da su njezini koncerti, održani 22. i 23. srpnja u Seattleu, doslovce izazvali potres koji su zabilježili i seizmolozi - i to jačine 2,3 po Richteru.

Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: ROBYN BECK / AFP / DAVID FISHER / SHUTTERSTOCK EDITORIAL / PROFIMEDIA







+7 Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: ROBYN BECK / AFP / DAVID FISHER / SHUTTERSTOCK EDITORIAL / PROFIMEDIA

Na kraju, najavila je i da njezin koncert/film, koji je snimila na jednom od nastupa tijekom turneje, a koji je, ne čudi, srušio rekorde u kinodvoranama diljem svijeta, stiže na Disney+ 15. ožujka, gdje će ga se moći pogledati. Sve što dotakne pretvara u zlato Sudeći po viđenom proteklih godina, moglo bi se reći da Swift apsolutno sve što dotakne pretvara u zlato jer ništa do sada nije uzdrmalo njezin put prema samom vrhu, na koji je stigla sama i sasvim zasluženo. Trenutno se i dalje nalazi na svojoj svjetskoj turneji Eras, s kojom je isto tako srušila sve rekorde, a najbolje od svega je to što je ni tisuće i tisuće kilometara udaljenosti nisu ovog vikenda spriječile da dobro isplaniranim planom putovanja iz dalekog Japana doputuje u Las Vegas samo da bi bila u finalu Super Bowla, u kojem igra njezin dečko Travis Kelce. 'Unatoč 12-satnom letu i 17-satnoj vremenskoj razlici, veleposlanstvo može pouzdano tvrditi da, ako napusti Tokio navečer nakon koncerta, trebala bi udobno stići u Las Vegas prije početka Super Bowla', pisalo je u priopćenju japanskog veleposlanstva u Washingtonu nekoliko dana ranije.

DONOSI MU SREĆU Taylor Swift čestitala Kelceu na pobjedi na najbolji način - strastvenim poljupcima Pogledaj galeriju







I na to je Swift puno utjecala, jer upravo zahvaljujući njoj i njezinoj novoj ljubavnoj vezi, koju više ne krije, popularnost američkog nogometa nikada nije bila veća. Pritom ne govorimo o njegovoj popularnosti u Americi, u kojoj je odavno na samom vrhu, već i u cijelom svijetu, jer je većini bio nepoznanica. Svoj put ka slavi Swift je započela još kao 13-godišnjakinja, a upravo taj broj smatra najsretnijim, naime rođena je 13. prosinca 1989. Svojim radom odavno je pokazala da se naporan trud itekako isplati, a valja spomenuti i da je, iako se fakultetskog obrazovanja odrekla zbog karijere, 2022. na Sveučilištu u New Yorku (NYU) stekla počasni doktorat. Koliki je fenomen, govori i podatak da će u proljetnom semestru 2024. na Harvardu studenti moći pohađati novi kolegij pod nazivom 'Taylor Swift i njezin svijet' te će moći doznati sve detalje o njezinom životu i stvaralaštvu. Velikodušnost koja je nadaleko poznata Iako se tijekom godina javno borila s ljubavnim prekidima, poremećajima prehrane, kao i bolešću majke, kojoj je još 2015. dijagnosticiran tumor, zbog toga nije pokleknula, već je iz svog iskustva i patnje koju je proživjela izvukla najbolje i uzdigla se do samog vrha, cijelo vrijeme vješto izbjegavajući uobičajene zamke slave. Pritom je uspjela zadržati svoj imidž 'dobrice'. Njezina velikodušnost nadaleko je poznata - pomaže financijski ugroženima, daje za liječenje djece oboljele od karcinoma, donira tamo gdje smatra da je to potrebno, a s njezinom darežljivošću dobro su upoznati i njezini suradnici.

Taylor Swift | The Eras Tour Concert Film Official Trailer Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Mnogi se jasno sjećaju kako je ljetos, nakon završetka američkog dijela turneje, iznenadila vozače kamiona bonusom od 100 tisuća dolara i rukom ispisanom zahvalnicom svakom ponaosob na predanosti i trudu, a ništa manje darežljiva nije bila nakon 13. osvojenog Grammyja. Zbog svega gore spomenutog ne čudi to što su je mnogi prozvali pravim fenomenom, redovito ističući njezin nevjerojatni utjecaj na javnost. Isto tako ne treba čuditi to da je milijunima mladih postala uzor zbog kojeg se roditelji uistinu ne trebaju brinuti jer od nje neće naučiti baš ništa loše. Ne dopušta da itko manipulira njome Ona uistinu može biti pravi primjer mladima tijekom odrastanja, jasno im dajući do znanja da iako je put do vrha trnovit, na kraju se sve isplati, osobito ako vjeruješ u sebe i ono što radiš. A da sama zna što je najbolje za nju, ali i da neće dopustiti da itko manipulira njome, jasno je pokazala 2019., kada je okončala svoj 15 godina dug ugovor s diskografskom kućom Big Machine Records. Prije negoli je išta mogla napraviti, sva njezina diskografija prodana je Scooteru Braunu, čime je on postao vlasnikom pet njezinih studijskih albuma ('Self-titled', 'Fearless', 'Speak Now', 'Red', '1989', 'Reputation'). Izbio je velik skandal i za nju je to bilo poražavajuće, no ubrzo se pribrala i donijela odluku - sve albume kojima više nije bila vlasnicom ponovno će snimiti i uz naslov jednostavno dodati - Taylor’s version, odnosno Taylorina verzija.

Maestralan potez oduševio je i čelnike glazbene industrije, ali i sve njezine kolege s glazbene scene, jer se toga do tada nitko nije sjetio. Kao šlag na tortu izdala je novi album ‘Midnights’, koji je odmah srušio nekoliko rekorda, postigavši masovni uspjeh diljem svijeta, ali i pokazavši u kojem će smjeru ići njezina karijera. Swiftiesi su bili u transu kada je objavila datume i lokacije turneje Eras, a koja bi trebala završiti krajem ove godine. Mnogi smatraju da je riječ o turneji njezinog života jer na njoj slavi 17 godina svoje karijere. Na svakom koncertu, u tri i pol sata, Swift s publikom otpjeva čak 44 pjesme, a uz to doda još po dvije, no krije ih do samog kraja. U državnu blagajnu slilo se 5 milijardi dolara Turneja nije bila uspješna samo za nju, a navodno je zaradila 13 milijuna dolara po koncertu samo od prodaje karata, već i zbog toga što svoj dio kolača od svega uzima i grad, odnosno zemlja u kojoj nastupa. Samo u Americi zbog nje je u državnu blagajnu stavljeno oko pet milijardi dolara?! Da, dobro ste pročitali brojku, a kada izračunate da je do sada održala koncerte na pet kontinenata, probajte zamisliti o kojim se iznosima radi.

Nakon što je boostala američku ekonomiju, potražnja za Swift javila se i u drugim zemljama, pa su je tako čileanski predsjednik, gradonačelnik Budimpešte i kanadski premijer Justin Trudeau pozvali da održi koncerte i kod njih da bi pridonijela ekonomiji njihovih zemalja. Ne treba zato ni čuditi to da su čelnici NFL-a počeli trljati ruke u rujnu 2023., kada su je ugledali na jednoj od utakmica Kansas City Chiefsa nakon što se počelo pričati o njezinoj romansi s igračem Travisom Kelceom. Veza je u kratkom roku postala ozbiljna, Swift je dobila i posebno mjesto u loži Chiefsa, odmah pored roditelja svog dečka, a krenula je i financijska dobit u korist kluba. Dovoljno je reći da je nakon njezinog prvog pojavljivanja na utakmici prodaja dresa s brojem i imenom Travisa Kelcea porasla za nevjerojatnih 400 posto, uz to se broj navijačica povećao za 63 posto, a iz svega je korist izvukao i popularni brend Heinz - nakon što je pjevačica snimljena kako jede piletinu s kečapom i dresingom izbacio je na tržište upravo takav proizvod. Ljubavna priča kao savršena slika za jačanje patriotizma Javnost smatra da je baš nova veza Taylor Swift ono što Amerika trenutno treba, u trenucima niskog morala, ali i uoči skorašnjih izbora. Ljubavna priča Miss Americane i popularnog nogometaša zapravo je savršena slika za jačanje patriotizma. Sa svime se poklopio i Super Bowl, a ludilo ne prestaje već danima. Već su uoči nedjeljnog finala između Kansas Cityja i San Francisca medije, ali i društvene mreže preplavile priče o Swift i Kelceu. Sve je otišlo toliko daleko da su otvorene i kladionice koje su omogućile ljudima da se oklade na to hoće li Kelce zaprositi pjevačicu na Super Bowlu.

Oko svega se oglasio i povjerenik NFL-a Roger Goodell rekavši da je ‘učinak Taylor Swift’ pozitivan za ligu, no isto tako nasmijao se na tvrdnje da je njihova romansa zapravo izmišljena kako bi ona mogla iskoristiti Super Bowl za jačanje podrške Joeu Bidenu na predstojećim američkim izborima. Naime pjevačica je postala meta saveznika bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, a neki šire i teorije zavjere da je njezina veza s Kelceom bila dio NFL-ova plana da se Biden vrati u Bijelu kuću. Taylor Swift je tajna agentica Pentagona Sve ide toliko daleko da su se pojavile i teorije da je ona zapravo, ni manje ni više, tajna agentica Pentagona i da joj je jedini zadatak ojačati bazu obožavatelja koji će je suludo pratiti u svemu, pa i u tome da izađu na američke izbore i daju svoj glas Bidenu.

To zapravo i ne bi trebalo biti teško jer samo na Instagramu ima vjernu vojsku od 281 milijun pratitelja. Njezin utjecaj teško da se može mjeriti s bilo čime, stoga ne čudi to što političari žele upravo nju ‘u svom taboru’. A Miss Americana bila je apolitična svih ovih godina, sve do 2018., kada je podržala dvojicu demokrata u Tennesseeju, gdje posjeduje dvije kuće. Bili su to Phil Bredesen, koji je želio ući u Senat, i Jim Cooper, koji je u međuvremenu otišao u mirovinu. ‘Uvijek sam davala i uvijek ću dati svoj glas na temelju toga koji će kandidat štititi i boriti se za ljudska prava za koja vjerujem da ih svi zaslužujemo u ovoj zemlji. Vjerujem u borbu za LGBTQ prava te da je svaki oblik diskriminacije temeljen na seksualnoj orijentaciji ili spolu - pogrešan’, napisala je Swift na društvenim mrežama i dodala: ‘Vjerujem da je sustavni rasizam, koji još uvijek vidimo prema ljudima druge boje kože u ovoj zemlji, zastrašujući i mučan.’

Njezini istupi tada su aktivirali Donalda Trumpa te je odlučio umanjiti njezinu važnost, govoreći javno da mu se više njezina glazba i ne sviđa toliko. Baš kao što mu je ‘zapela kost u grlu’ kada je kritizirala njegov odgovor na pandemiju. 'Moje je pravo glasati' Uoči predstojećih američkih izbora Swift se još nije službeno oglasila, no iz Bidenovog tabora ne kriju da bi voljeli da se aktivno uključi u kampanju. Upravo njezina javna podrška njegovom ponovnom izboru mogla bi biti važna, osobito za njezine obožavatelje koji i nisu toliko zagriženi za politiku. Ona sama napravit će, baš kao i uvijek, ono što misli da je najbolje za nju, ovisno tek o tome na čijoj strani želi biti. U prošlosti je bila samo tinejdžerska zvijezda country glazbe koja baš nikada nije raspravljala o politici jer to nije bilo ono čime se bavi. Kada god bi je pitali o njezinim stavovima, uvijek bi rekla: ‘Moje je pravo glasati, ali nije moje pravo govoriti drugim ljudima što da rade.’

Miss Americana | Official Trailer Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Tek su najuporniji obožavatelji uspijevali iz njezinih izjava i objava na društvenim mrežama iščitati što je željela reći, a onda je kao politički come-out stigao njezin dokumentarac ‘Miss Americana’, u kojem je progovorila o seksualnom napadu koji je doživjela od jednog DJ-a u Denveru 2017. godine, nakon čega ga je tužila i dobila tužbu. To iskustvo uvelike ju je promijenilo, a u dokumentarcu je rekla: ‘Sljedeći put kada vam se ukaže prilika da nešto promijenite, bolje bi bilo da znate za što se zalažete i što želite reći.’ Daleko od konzervativnih ideala kako bi žena trebala izgledati Njezina evolucija od domišljate tinejdžerke do single i uspješne poslovne žene u tridesetim godinama daleko je od konzervativnih ideala toga kako bi žena trebala izgledati. Jednostavnim rječnikom rečeno, Taylor Swift najbolja je predstavnica starijih, neovisnih žena kojima nije potrebna muška podrška da bi ostvarile uspješnu karijeru ili jednostavno znale što žele od života.

Kako bi je diskreditirali, početkom godine pojavile su se i eksplicitne fotografije pjevačice, koje je zapravo napravila umjetna inteligencija, i nije trebalo dugo da postanu viralne na društvenim mrežama, prikupivši desetke milijune pregleda u kratkom roku. Riječ je o lažnim slikama stvorenim tzv. difuzijskim modelima, koje umjetna inteligencija proizvodi na zahtjev. Na njezinu sreću, vojska obožavatelja, popularni swiftiesi, brzo su se regrutirali i izveli protunapad uz hashtag #ProtectTaylorSwift, nakon čega su platformu X preplavili lijepim slikama pjevačice, masovno prijavljujući račune koji su širili lažnu, deepfake pornografiju s Taylor Swift. Kada je riječ o ovogodišnjim izborima za američkog predsjednika, oni će se, kao i prijašnjih godina, uvelike oslanjati na slavne face, a svaki tim pokušat će na svoju stranu pridobiti što više onih koji će pozivati birače da izađu na glasanje. Čiji će tim odabrati Taylor? Dobiti u ‘svoj tim’ Taylor Swift u današnje vrijeme nešto je što svi žele, no može li ona uistinu promijeniti smjer kojim Amerika ide ili namjerava ići, to nitko ne može znati.