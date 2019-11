Danijelu Dvornik pitali može li se žena zaljubiti u pedesetima, evo što je odgovorila

View this post on Instagram

"Samo čovjek vrlo visokog i vrlo sretnog razvitka umije da bude veseo i da zarazi druge, to jest neodoljivo i dobrodušno veseo. Ne govorim o njegovom umnom razvitku, nego o karakteru, o cijelom čovjeku. Na taj način, ako želite da prozrete čovjeka i da upoznate njegovu dušu, ne promatrajte kako šuti ili kako govori, ili kako plače, ili čak kako se uzbuđuje plemenitim idejama, nego bolje ga pogledate kako se smije. Ako se dobro smije, znajte da je dobar čovjek. Ja zato dobro znam da je smijeh najsigurnija proba duše. Pogledajte dijete:jedino djeca umiju da se dobro smiju do savršenstva i zbog toga i jesu privlačna." Dostojevski