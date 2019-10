Danijela Dvornik potpuno je promijenila stil i izgleda bolje no ikad

View this post on Instagram

O, da.... znam ja izači iz prašine i građevinskog materijala, zabljesnuti u svom sjaju, baš poput ptice fenixa koja se izdigne iz vlastitog pepela (nije bez razloga da mi ta ptičurina krasi bedro i bočnu stranu 😁). Sve je to život i volja. Volja da sebi učiniš život zabavnim i ljepšim u svim uvjetima. Vole ljudi misliti "lako je tebi!" a zapravo memaju nikakvo znanje kako je meni, koliko mi je vremena trebalo da savladam vještinu upravljanja vlastitim životom. Radila sam i još uvijek radim na sebi, fokusirano, planski i strpljivo. To je proces koji iziskuje vremena i to je najgori dio jer bi sve htjeli "odmah i sad". Vrijeme nam je tad neprijatelj ali ako ga pustimo bit će nam najbolji prijatelj. #malomizasricutriba #misliprijespavanja #womenover50 #zivot