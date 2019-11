Danijeli Martinović se dogodila nezgoda s vratima, pogledajte kako se snašla

Pjevačica je jedna od onih koja se voli smijati i šaliti a ni šala na vlastiti račun nije joj strana. Tako je u najnovijoj objavi Danijela Martinović fanovima pokazala kako je riješila problem s ključanicom

Ne držim djevojčicu u sebi, to sam naprosto ja i tako se ponašam. Ona je dio moje osobnosti. Bilo je trenutaka kada su ljudi mislili da je to možda prepotencirano, da to nisam ja, da je to gluma. To me znalo ponekad opterećivati, nedavno je izjavila za 24sata. Pjevačica trenutno promovira svoju novu knjigu 'Neopisivo', a sa slovenskim kuharom i vlasnikom restorana Tomažem Kavčičem je i okrunila poslovnom suradnjom kroz prvi slovenski tonik.