Slatke muke: Danijela Dvornik požalila se na živahnu unučicu za koju kaže da je ista njezina kćer Ella

View this post on Instagram

Bali je u fazi kad kažeš "ne", ona kaže "da"... Kad ideš u jednom smjeru ona krene u suprotnom😱😁. Uglavnom, trenira me do iznemoglosti. Svi su joj ljudi, prijatelji. Ideja za napraviti glupost epskih razmjera joj ne nedostaje. Ista je Ella kad je bila mala. Totalno. #ljubavjeto #mislisvatkodajedanasbitibakalako😁 #womenover50 #mogujato