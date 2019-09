Danijela Dvornik pohvalila se uljepšanom vikendicom koju je sama renovirala: 'Čekanje se isplatilo'

View this post on Instagram

Dobro vam jutro.... Zadnjih dana(bolje rečeno, zadnjih mjeseci) sam kompletno tijelom i duhom u uređivanju interijera svoje kućice na otoku sreće. U zadnjih godinu dana u glavi i na papiru promijenila sam nekoliko stilova uređenja....od mediteranskog plavog i bijelog, konbinacija, tradicionalnog francuskog i mješavine toskanskog dizajna do industrijskog lofta. Mnogo mi je toga prolazilo kroz glavu i misli, provela sate i sate sa sestrom na Viberu (koja je arhitektica I još živi u Firenzi 😱😁),ideje su se samo nizale i kao da im nije bilo kraja. A onda je doletjela jedna fotografija kuhinje u inbox koja je odredila sve i okrenula me za 180 stupnjeva (ovaj tjedan je naručujem). To je bilo to.... Spoj svega što mi se sviđa. I sad slažem puzzle. Moja kuća nije stara dalmatinska kuća, nego proizvodnja 80 ih, pa je i to dosta utjecalo na samu ideju uređenja. Ovo na slikama je zidna tapeta za spavaću sobu... Bež varijanta, zelena mi je prekrasna ali pretamna. Ništa me ne uzbuđuje kao kupovina stvari za kuću. Posebno onaj osjećaj kad se sve složi. A kuću uređujem za ugodno življenje tokom cijele godine. Neću vam sada otkrivati sve... kad dođem na Brač, vidjet ćete cijeli proces uređivanja. #slatkemuke #womenover50 #dobarosjecaj #glavaubalunu