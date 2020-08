Danijela Dvornik: 'Ljudi koji samo vide negativno, privlače negativno. Strah vas samo ograničava i pravi vas paranoičnim'

View this post on Instagram

Ja sam jedna od onih osoba koja nemam straha prema životu i svim situacijama koje život donosi. Nisam ni slijepac koji pristojno i disciplinirano prihvaćam sve ono što mi sustav i politika servira. Odavno sam odlučila da "ću živjeti po svom" i da ću se opirati sistemu koliko god mogu, jer želim kontrolirati svoj život i biti slobodna. Slobodna od svih okova koje društvo nameće. Da, ima svega u ovom svijetu, ubojica, manijaka, pedofila, silovatelja,lopova,prevaranata, alkoholičara, agresivaca i još svakojakih profila.ali njih je bilo i biti će. Uvijek su mi išli na živce poslušnici, ljudi koji jedva čekaju da poslušno izvrše zadani zadatak a da pri tome ne ne promišljaju svojom glavom. Često su i sami opterećeni svim silnim strahovima,jer opasnosti vrebaju sa svih strana. Odbijam tako živjeti u ovom svom jedinom životu. Ljudi koji samo vide negativno, privlače negativno. Strah vas samo ograničava i pravi vas paranoičnim Ja ne mogu promijeniti svijet ali itekako mogu utjecati na vlastiti život. #uvikkontra #bitislobodan #zivimzivot #incontrol #živjetibezstraha #sretna