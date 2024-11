Damir Kedžo: Ponekad zgriješim jer sam samo čovjek, ali važno je ne prepustiti se

Riječki glazbenik svakom svojom izvedbom ostavlja trag. Uz prepoznatljive vokalne sposobnosti, strast prema glazbi i širok raspon glazbenih stilova, jedan je od najpoznatijih pjevača u Hrvatskoj. Između brojnih obaveza, Damir Kedžo je rado pronašao vrijeme i porazgovarao za tportal o karijeri, publici i kritici, zdravlju..

Premda će ga mnogi na spomen njegova imena odmah povezati s '365', kao ultimativnim hitom jedne generacije, spotovi mu na YouTubeu broje milijunske preglede. Damir Kedžo nedavno je objavio i predstavio novi album 'Tajna mojih pobjeda', naslovljen po aktualnom singlu.

Riječ je o njegovu trećem nosaču zvuka, plodu četverogodišnjeg rada, a publika ga je dočekala s oduševljenjem. U te četiri godine, objasnio je, kao da je proživio potpuno novi život. Čitav niz uspomena, što lijepih i onih manje lijepih, veže ga uz taj uradak, a svaka pjesma odražava njegovo emocionalno stanje u danom trenutku. Osim glazbe, posvećen je glumačkim angažmanima, točnije svom šestom mjuziklu.

'U ovom poslu lako je izgubiti se' Nedavno ste predstavili treći studijski album 'Tajna mojih pobjeda'. Kako biste ga opisali onima koji ga još nisu čuli? Album bih opisao kao osoban, iskren i emotivan. Kroz njega sam prošao različite faze života, a svaka pjesma nosi neku priču, borbu ili pobjedu. Ako ga netko još nije poslušao, rekao bih da će ga povezati s vlastitim iskustvima, jer svi se na kraju borimo za nešto, tražimo svoje pobjede. Referirajući se na naziv albuma, koja je vaša najveća životna pobjeda? Rekao bih da je moja najveća pobjeda to što sam ostao dosljedan sebi. U ovom poslu lako je izgubiti se u svemu što dolazi s povećalom javnosti, pritiscima i očekivanjima. No ostao sam vjeran svojoj glazbi, i to smatram svojom najvećom pobjedom. Album je plod četverogodišnjeg rada, a izjavili ste da imate osjećaj kao da ste ga radili 15 godina. Zašto je tako dugo nastajao? Život se jednostavno dogodio, kao i mnogima. Pandemija je označila veliku prekretnicu u mom životu, kao i u životima puno drugih ljudi. Ovo je prvi put da se album razvijao kao kompilacija te sam pjesme izbacivao jednu po jednu. Radio sam s puno autora i na kraju je ovaj album postao neka vrsta dnevnika mog života u protekle četiri godine. Sve te promjene i izazovi koje sam prolazio u to vrijeme odrazili su se na svaku pjesmu.

Glazba je način života Što za vas znači ozbiljno se baviti glazbom? Za mene ozbiljno se baviti glazbom znači živjeti od glazbe i za glazbu. Već više od 20 godina, točnije 21 godinu, potpuno sam joj posvećen i isključivo od nje živim. To je potpuna posvećenost, što zahtijeva puno truda – raditi na svom glasu i pjesmama i uvijek nastojati biti bolji. Glazba nije nešto što se može olako shvatiti, barem za mene. To je način života. Mnogi umjetnike smatraju kompleksnim, da ne kažem kompliciranim bićima. Možete li svrstati sebe u tu kategoriju? Moram iskreno reći da se ne smatram kompliciranim, ali jedno je ono što mi mislimo, a drugo ono što misle ljudi oko nas. U životu sam često nailazio na to da me ljudi smatraju kompliciranim i teško me shvaćaju, a s druge strane, i ja ponekad teško shvaćam druge ljude. Međutim vrlo jednostavno shvaćam kreativce. Mislim da je to nešto što imamo zajedničko – možda previše razmišljamo, ali upravo iz tog razmišljanja dolaze najbolje ideje. Publika, fanovi, kritika, ali i kolege vežu uz vaše ime velika očekivanja. Osim što vam to sigurno laska, koliko to pritiska proizvodi? Laska mi, naravno, ali taj pritisak zna biti stvaran. Ipak, naučio sam se nositi s time. Fokusiram se na to da dam najbolje od sebe, kako na koncertima, tako i u svakom projektu. Očekivanja drugih uvijek postoje, ali na kraju je najvažnije da sam ja zadovoljan onim što radim i da uživam u tome.

Trenutačno glumite u obnovljenom mjuziklu 'Sunset Boulevard' u HNK-u Ivana pl. Zajca. Koliko vam znače izleti u glumačke vode? Imali ste ih nekoliko uspješnih do sada… Izleti u glumačke vode uvijek su mi zanimljivi jer su veliki izazov. Gluma zahtijeva drugačiji način izražavanja od pjevanja, ali to je ono što volim – nove izazove. 'Sunset Boulevard' je za mene poseban projekt, pogotovo jer mi daje priliku kombinirati glazbu, ples i glumu na jednom mjestu. Jeste li u posljednje vrijeme otkrili nove glazbenike ili albume koji su vam se izrazito svidjeli? U posljednje vrijeme nisam toliko otkrivao nove glazbenike koliko sam ponovno otkrivao neke stare favorite, a koje već dugo nisam slušao. U njihovoj glazbi zapravo pronalazim inspiraciju za rad na svom novom albumu. Moram posebno izdvojiti album 'Focus' Dulce Pontes i Ennija Morriconea jer je apsolutno savršenstvo. Kakve emocije vas obuzmu kad se osvrnete na sudjelovanje u glazbenom showu 'Supernova Music Talents' i boy bend Saša, Tin i Kedžo? Iskreno, ponekad mi sve to izgleda kao drugi život. Bio je to početak, i iako smo tada svi bili mladi i nesigurni, to je bilo iskustvo koje me formiralo kao umjetnika. Sjećam se tog razdoblja s osmijehom, ali danas gledam naprijed.

Bio je dosta živo dijete Mnogi su glazbenici revitalizirali nekadašnje karijere i vratili se na scenu. Vesna Pisarović je, primjerice, napravila pravi bum svojim povratkom. Postoji li ikakva vjerojatnost da se i vas trojica okupite? Nikad ne reci nikad! Ali trenutno nemam planova za tako nešto. Svaki od nas krenuo je svojim putem, ali uvijek je lijepo razmišljati o prošlim vremenima. Ako se ukaže prilika, tko zna? Kakvi ste bili kao dijete? Jesu li vaši snovi bili drugačiji od ovih koje danas živite? Bio sam dosta živo dijete, ali sam imao i faze u kojima bih se povukao i volio svoje vrijeme u kojem sam slušao glazbu na kazetofonu u sobi. Jedini plan koji sam imao, valjda od svoje treće godine, bio je da ću postati pjevač. Drago mi je što sam tom djetetu ispunio tu želju. Snovi su mi oduvijek bili povezani s glazbom, i danas ih živim. Koliko vas je glazbeno odredilo pjevanje u crkvenom zboru? Ne znam koliko bih danas bio u glazbi da me časna Valentina nije uhvatila kao klinca i odvela u crkveni zbor. Godine koje sam proveo na probama nekoliko puta tjedno, pjevajući u crkvi, bile su ključne za moje glazbeno odrastanje. Tamo sam razvio svoj ukus, osobito prema ljudima koji savršeno pjevaju uživo. Naučio sam koliko je važno ne samo tehnički izvesti pjesmu, nego i prenijeti emociju. Mislim da se to najbolje osjeti uživo, pogotovo kad ljudi pjevaju duhovne pjesme, jer te emocija može stvarno dotaknuti.