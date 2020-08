Damir Kedžo: 'Gladan nisam, na cesti nisam, okružen sam ljudima koje volim. Najbitnije je tu, stvari će se kad tad normalizirati'

O svestranom glazbeniku posljednjih godina se sve više priča u superlativima budući da svaki singl koji 'izbaci' postane slušan i nagrađivan. Karijeru je počeo 2003. godine, a glazbeni je izričaj gradio kvalitetnom odabranim pjesama i prepoznatljivom vokalu. Damir Kedžo ponosi se titulom pobjednika Dore i nastupom na, ove godine neobičnom, Eurosongu, a nedavno je objavio novi album 'Poljubi me sad' koji bilježi uspjeh po prodaji i prijemu kod publike

Zadnji mjeseci za Damira Kedžu bili su poput rollercoastera. Iza njega je pobjeda na Dori, pa otkazivanje Eurosonga zbog pandemije sve do otkazivanja kao izravnog predstavnika za Rotterdam 2021.. Ali glazbenika ništa nije poljuljalo, stvara nove pjesme, predstavio je novi album, nakon prestanka karantene održao nekoliko zapaženih koncerata, a sad se sprema za nastup na CMC festivalu. Sa svoje 33 godine mnogima ostavlja dojam pomalo staromodnog tipa izvođača za današnja zbivanja na sceni na kojoj je puno toga važnije od pjesme i vokala je interpretira. Zato je zadnjih godina stekao veliku naklonost kritičara i brojnih štovatelja svoje glazbe.

Nakon osam godine novi album je vani. Kakvu glazbenu ekipu ste okupili? Nakon osam godina, moj novi album je vani i nisam ni sam vjerovao da ću biti toliko sretan držati album u ruci. Zove se 'Poljubi me sad' i predstavlja mene u svim mojim glazbenim izričajima. 14 pjesama se nalazi na albumu i jako sam ponosan na album u cjelini. Baš mi je gušt slušati album od početka do kraja, jer stojim iza svih pjesama o kojima pjevam. Sastoji se iz tri dijela: pop pjesme uključujući i najnoviji singl 'Nedodirljiva' koja najavljuje album i neki novi svježi produkcijski zvuk. Drugi dio je live session, 4 pjesme koje obožavam odsvirali smo uživo i treći dio su remixi mojih pjesama. Čitav niz ljudi dao je svoj maksimum pri stvaranju ovog albuma i baš sam ponosan na sve te suradnje. Na albumu su radili redom vrhunski glazbenici i autori od Darka Bakića, Ante Pecotića, Mire Buljana, Mirze Tetarića, Albin Nordqvist, Sebastian Zelle, Bojana Šalamona Shalle, Zvonimira Radišića, Igora Ivanovića, Mire Buljana. Zahvalan zbog suradnji i iskustava rada sa svakim od navedenih autora, različitosti i autentičnosti svakog od njih dali su dodanu vrijednost i kvalitetu na albumu. Kako ste zamislili promociju albuma s obzirom na trenutne okolnosti? Ja to zovem prilikom da otkrijemo nove metode promocije. Svakako da streaming platforme nose svoje, pogotovo dolaskom 'velikih igrača' Apple musica i Spotifya na naše tržište. Ono što me veseli je da sam izvođač kojeg slušaju sve generacije, tako da ljudi žele kupiti i fizički album. Na drugom smo mjestu prodaje albuma u Hrvatskoj što je lijep rezultat. Planirana je bila koncertna promocija diljem zemlje, ali to je trenutno nažalost nemoguće. Sviramo gdje imamo mogućnosti, album smo promovirali rasprodanim velikim koncertom na Gradini u Rijeci, slijedi koncert u sklopu CMC Festivala u Vodicama. Zatim smo u Sisku 11. rujna. Različiti prostori, ali izvrsne kulise za potvrditi da glazba koju smo stvarali nije ograničena prostorom i prilikom. Ljudi žele čuti album u izvođenju uživo, a ja najviše na svijetu volim pjevati. Svaku priliku za svirku, gdje god za to bude uvjeta, iskoristit ćemo za pjevati zajedno. Nije važna distanca, mi naše energije i emociju dijelimo i na razmaku od 2 i od 20 metara.

U zadnje vrijeme sve što izbacite postane hit. Kako birate pjesme koje ćete pjevati? Jeste li ikad odbili neku pjesmu? Jesam, odbio sam pjesmu više puta, neke sam kasnije čuo u predivnim izvedbama kolega. Pjesme biram po ključu da kliknem s njima. Dogodi se osjećaj u tijelu gdje jednostavno znam da je to - to. Ne kalkuliram, pjesmu moram doživjeti, osjetiti, ako emociju osjetim, mogu emociju dati do srca publike. Ali moram vam reći da je ovaj posao timski rad, svaki od ljudi koje imam oko sebe i kojima vjerujem ima svoju ulogu u stvaralačkom procesu. Zajednički slušamo, radimo, produciramo i sretan sam što idemo ovim putem zajedno. Neke pjesme postale su hit na prvu, neke nisu na prvu, ali najvažnije je da ih sad ih na koncertima publika pjeva sa mnom zborno i najjače. Skoro sam iz svoje kože od sreće izašao na koncertu u Rijeci kada sam čuo te glasove ispred sebe i osjetio emociju. Jednostavno je u biti, treba biti iskren prema publici, a to prije svega znači biti iskren prema sebi. Ova godina za vas je počela lijepim vijestima - pobjeda na Dori, dvije Cesarice u konkurenciji za Hit godine, po službenim statistikama Hrvatske diskografske unije jedini ste muški izvođač koji ima čak tri pjesme među najemitiranijim u prvoj polovici ove godine, a novi album vam je nakon dva tjedna na vrhu liste prodaje. Zvuči li vam i dalje nestvarno ovaj niz? Sve je to plod dugogodišnjeg rada čitavog niza ljudi koji vjeruju u glazbu koju stvaramo. Radimo timski i planski, slažemo kockice, svi idemo u istom smjeru. I bez njih to ne bi bilo to. Osjećam se čudno čitajući ovako nabrojano što se sve dogodilo. S druge strane kad se okrenem i sjetim se svih godina rada, osjećam da je zasluženo i to me iznimno veseli.

Kako sada kad su se dojmovi slegli gledate na situaciju oko nastupa na Eurosongu, pravila HRT-a? Od samog početka zahvalan sam publici koja je odabrala 'Divlji vjetar' kao pobjednika Dore. Koja je zvala, pisala poruke podrške, slušala pjesmu na najjače diljem Lijepe Naše. To je ono što me hrani i za što živim. Imali smo nastup koji smo stvarali s puno strasti, ljubavi i resursa. U situaciji potpunog lockdowna promovirali smo našu zemlju i pjesmu diljem Europe i dalje. Brojne pozitivne reakcije eurovizijske publike, blogova i medija godili su svima u našem timu. Ali ono što je neprocjenjivo je zborno pjevanje publike na prvom koncertu nakon karantene, ma koncertu uživo na Gradini. To je najveća nagrada koju cijeli tim 'Divlji vjetre' može dobiti. Uoči finala Dore nazvala vas je Doris Dragović, a dobili ste podršku i drugih kolega tada i oko Eurosonga. Jeste li ikad osjetili zavist na našoj sceni? Predivno je bilo to doživjeti. Posebnu težinu ima podrška ljudi koji se u istom poslu. Njihovu vjeru u mene, potporu i čestitke neću nikad zaboraviti, hvala Doris Dragović, Ivani Marić, Nini Badrić, Zaprešić boysima, Domenici, Franki Batelić, Antoniji Dori Pleško, jer su podržali i vjerovali da to što radimo - radimo dobro.

Na Eurosong šaljemo vrhunske glazbenike, ali već godinama nikako da ostvarimo značajan plasman. U čemu po vama najviše griješimo? Eurosong je ozbiljan projekt i jedan od najvećih festivala na svijetu. Prvo i osnovno za dobar plasman je pjesma i nastup. Morate imati zapažen nastup i pjesmu koja će osvojiti ljude. Ali ni pjesma ni nastup nisu dovoljni, jer bez poslovnog plana, projekta i timskog rada nema uspjeha. Uz građenje odličnih odnosa sa susjedima, lobiranja i uz dosta sreće u konačnici nema velikog uspjeha. Dobitnik ste nagrade hrvatskog glumišta. Što vam znači ta nagrada i vidite li se i dalje u glumačkim ‘vodama’? Volim umjetnost: glazbu, glumu, ples. Volim pomicati granice i istraživati koliko u svom umjetničkom smislu mogu dati. Tako je bilo i s glumom. Glumio sam u šest mjuzikala od 'Crne kuće' do 'Sunset Boulevarda', dobio nagradu Hrvatskog glumišta i trenutno nemam ambicija za novim glumačkim ulogama. Ipak najviše na svijetu volim pjevati.

Upoznali smo vas kao natjecatelja Story Supernova Music Talents Showa. Kako danas gledate na to iskustvo i što vam je dobrog donijelo sudjelovanje takvoj vrsti projekta? Bio je prvi takav show, nisam znao u što ulazim uopće. Nitko nije znao, ali promijenilo mi je život i postavilo temelje za sve što radim danas. Sve što mi se dalje događalo dovelo me do ovdje gdje jesam. Tada je Nova TV u svim segmentima postavljala nove profesionalne standarde. Da nije bilo Story Super Nove i te prilike da se na početku karijere povežem s najvećim profesionalcima sigurno mi bi put bio drugačiji i zahvalan sam na toj prilici i sretan kako sam je iskoristio. Koliko vam se život promijenio zbog karantene i pandemije koronavirusa, što vam je u tom razdoblju bilo najteže? Kao nekome tko voli stalno ići negdje, ostati doma je bilo najteže. Prvih par dana je bilo teže s obzirom na to da sam po cijele dane hodao po kući, ne znajući što ću sa sobom. Onda sam stao i rekao sam sebi da moram naći način kako funkcionirati u ovim novim uvjetima. Posložio sam vrijeme, drugačije organizirao prioritete. Jako puno stvari koje sam zbog posla izostavljao sada su dobile svoje vrijeme. Mislim da se svima dogodilo isto, sa životnog tempa od 100 % koji smo diktirali sami, počeli smo živjeti u stand by modu sukladno uputama i mjerama stožera. Ovo je neko novo vrijeme i nitko ne zna što će nam donijeti. Najteže mi pada nemogućnost pjevanja s publikom uživo, nedostaju mi koncerti i sretan sam na svakoj prilici da se družim i pjevam s ljudima uživo.

Bojite li se kakav će trag pandemija ostaviti na glazbenu industriju? Čemu vas je naučila korona kriza? Ova kriza ostavlja traga na sve, pa tako i na glazbenu industriju. Za puno toga na što smo navikli smo uskraćeni, ali treba se osvrnuti oko sebe i pogledati što je ono što imamo. Gladan nisam, na cesti nisam, okružen sam ljudima koje volim. Najbitnije je tu, stvari će se kad tad normalizirati. Čeka se cjepivo, ali do tada treba gledati realno na situaciju. Ljudi su kroz povijesti suočavali s nezamislivim strahotama. Vjerujem da će i ova ubrzo proći. Na što ste u svojoj karijeri najviše ponosni? Na opstanak. Lako je zabljesnuti. Više cijenim mukotrpan i predan rad, želju za opstankom i napretkom. Na to sam najviše ponosan. Što moja glazba ulazi u domove ljudi. Što je slušaju, vole, odrastaju, zaljubljuju se, vjenčavaju uz moje pjesme. Često mi roditelji šalju slike svoje djece koja pjevaju moje pjesme. Ljudi prepoznaju rad, prepoznaju iskrenost i emociju koju im pjesmom dajem. To je najvažnije i na to sam najponosniji. Živim za to.