Dalija Orešković se razvodi: 'Da, moj suprug Frane Letica i ja više nismo zajedno'

Političarka, odvjetnica i bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković doživjela je raspad bračne zajednice. Iselila je iz stana koji je dijelila sa suprugom, odvjetnikom Franom Leticom

''Da, moj suprug Frane Letica i ja više nismo zajedno. Odluku smo donijeli još prije, smatrajući je najboljom i za nas i za naše blizanke, osmoipolgodišnje Meri i Leonoru, o kojima zajedno skrbimo. Smatramo da, kao i do sada, moraju imati i mamu i tatu pa se trudimo podjednako vremena biti s njima. O svemu se dogovaramo', rekla je za Gloriu Dalija Orešković. S 8-godišnjim blizankinjama Leonorom i Meri je odselila zajedničkog stana u ulici Kneza Mislava, gdje su i njihovi odvjetnički uredi.

Premda su se iselile u vrijeme izolacije zbog koronavirusa, izjavila je da to nije uzrok i da se to slučajno poklopilo baš u to vrijeme.