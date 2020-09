Dalibor Matanić opleo po influencerima: 'U ime naše djece, obećavam vam da ćete izgubiti klijente, neradnička bagro'

I dalje se podiže bura oko slučaja Doris Stanković, mlade influencerice koja je postala viralni hit nakon što je od jednog porečkog restorana tražila besplatnu večeru u zamjenu za besplatnu reklamu na Instagramu. Oko njezinog slučaja prvo se oglasio poznati kvizaš Dean Kotiga, a potom i redatelj Dalibor Matanić nije štedio riječi na račun influencera

Posljednjih dana hrvatska se javnost zabavlja 'slučajem' influencerice Doris Stanković . U kratkim crtama, djevojka je tijekom boravka u Poreču kontaktirala s tamošnjim restoranom i zatražila besplatnu večeru u zamjenu za besplatnu reklamu. Kako je rekla, takav vid kompenzacije za nju je uobičajen u Hrvatskoj te su mnogi pristajali na to - dali bi joj besplatno jelo, a ona bi ih označila na Instagramu.

Vlasnici restorana, kojima su ime i djelo Doris Stanković nepoznati, kao i većini ljudi u Hrvatskoj, odbili su takvu ponudu i u poruci joj napisali: 'I što onda, što smo time dobili? Da se netko sprda s nama zato što smo na vašem Instagram storyju? Vaša ponuda je u najmanju ruku smiješna, to mogu tražiti i dobiti Madonna, Serena Williams, Will Smith. Vi možete doći kod nas i jesti, uslugu ćete platiti, a mi možemo u dogovoru s vama iznos vašeg računa uplatiti u humanitarne svrhe i to objavite na svom storyju. U protivnom nema džabe ni kod stare babe. Za vas od našeg osoblja i gostiju nitko nikad nije čuo.'