Cure detalji o vjenčanju Barbare Matić: Intimno slavlje, romantika na moru i slatki 'twist'

D.A.M.

21.10.2025 u 12:07

Barbara Matić
Barbara Matić Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
Zlatna olimpijka Barbara Matić i srbijanski džudaš, trener i međunarodni sudac Filip Đinović izrekli su sudbonosno 'da' u intimnoj dalmatinskoj atmosferi, uz more, gliser i filmske kadrove. Sa svojim gostima uživali su u bajkovitom okruženju, u Seget Vranjicu kod Trogira, a sada su se doznali i još poneki detalji njihovog velikog dana

Barbara Matić zablistala je u dvjema vjenčanicama, a njezin odabranik Filip Đinović u elegantnom crnom odijelu. Splitsko-beogradski par za svoj prvi ples odabrao je Oliverov hit 'Vjeruj mi', saznao je Gordan Vasilj za In Magazin.

Preseljenje zbog ljubavi

Naveo je da je jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio mladenkin ples s ocem. Mladenci su tradiciju (uklasičnu svadbenu tortu) zamijenili cheesecakeom, i to onim koji su sami finalizirali pred gostima. Splitska grupa Boss držala je ritam, pa plesni podij nije mirovao.

Ovo su svi pobjednici hrvatskog MasterChefa Izvor: Cropix / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Par živi u Splitu, u koji se mladoženja, 30‑godišnji Beograđanin, preselio upravo zbog ljubavi. 'Ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...', rekla je Barbara nedavno za In Magazin.

