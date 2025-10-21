Cure detalji o vjenčanju Barbare Matić: Intimno slavlje, romantika na moru i slatki 'twist'

Zlatna olimpijka Barbara Matić i srbijanski džudaš, trener i međunarodni sudac Filip Đinović izrekli su sudbonosno 'da' u intimnoj dalmatinskoj atmosferi, uz more, gliser i filmske kadrove. Sa svojim gostima uživali su u bajkovitom okruženju, u Seget Vranjicu kod Trogira, a sada su se doznali i još poneki detalji njihovog velikog dana

Barbara Matić zablistala je u dvjema vjenčanicama, a njezin odabranik Filip Đinović u elegantnom crnom odijelu. Splitsko-beogradski par za svoj prvi ples odabrao je Oliverov hit 'Vjeruj mi', saznao je Gordan Vasilj za In Magazin.

Preseljenje zbog ljubavi Naveo je da je jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio mladenkin ples s ocem. Mladenci su tradiciju (uklasičnu svadbenu tortu) zamijenili cheesecakeom, i to onim koji su sami finalizirali pred gostima. Splitska grupa Boss držala je ritam, pa plesni podij nije mirovao.

Ovo su svi pobjednici hrvatskog MasterChefa Izvor: Cropix / Autor: Neven Bučević/tportal.hr