Courteney Cox svoj je 56. rođendan obilježila nesvakidašnjom snimkom u minijaturnom bikiniju

U novu godinu svog života popularna Monica Gellar iz 'Prijatelja' doslovce je uronila i to pokazavši zavidnu liniju u minijaturnom bikiniju u snimci koju je objavila na Instagramu, gdje je prati 9,6 milijuna ljudi

Kao što je svojedobno Pamela Anderson trčala u crvenom kupaćem kostimu spasilačke službe, u istoimenoj američkoj hit seriji, tako je i Courteney Cox, na usporenoj snimci dotrčala i skočila na glavu u bazen, dok je u pozadini svirala pjesma New Radicalsa 'You Get What You Give'.