Činilo se da je Orlando vozi na prijevremeni porod, a onda je Katy Perry izišla iz auta i zapalila internet

Zvjezdani par, 35-godišnja pjevačica Katy Perry i 43 glumac Orlando Bloom, u iščekivanju su svog prvog djeteta, a iako do dolaska kćerkice odbrojavaju dane, ne prepuštaju se panici. Čak naprotiv, genijalnim videom u samo nekoliko sati zapalili su interent

No odgovor na svoje pitanje, petak je, daje sam Orlano i pušta pjesmu 'Push The Feeling On' Nightcrawlera na što Perry izlazi iz auotmobila, podiže majicu preko velikog trudničkog trbuha i počinje plesati uz klizeći auto.



Prije nego se počela pretvarati da pada od iscrpljenosti Perry je svojim plesnim koracima nasmijala i zaručnika za volanom, i nekog od suputnika koji joj je pružao podršku tijekom izvedbe, ali i više od 1,3 milijuna pratitelja u samo 5 sati od objave.



'Ajjj, koji je to dan?', napisao je Bloom u objavi.