Presretna Jennifer Aniston nije mogla suspregnuti suze: Bit će kuma prinovi slavnog para

U nekoliko sljedećih tjedana pjevačica Katy Perry prvi put će postati majka, a za kumu svoje kćeri odabrala je dugogodišnju prijateljicu Jennifer Aniston

Kako je za The Sun otkrio izvor blizak slavnom trojcu, zaručnici Bloom i Perry u naletu emocija nisu mogli suspregnuti suze kad su Jennifer pitali hoće li biti kuma njihovoj kćeri.

Ne skrivajući zadovoljstvo zbog ponuđene uloge, otkriva izvor, ni Jennifer nije mogla zaustaviti suze.

Jennifer je Katy tijekom trudnoće navodno pružala emotivnu podršku i pokazala privrženost rastućoj obitelji.

Pjevačica i glumica su vrlo bliske, kaže izvor, a tijekom karantene puno su vremena provodile u šetnjama držeći se socijalne distance.

Slavnoj glumici uloga kume na krštenju nije nova, a iskustvo kumovanja stekla je s kći svoje kolegice iz 'Prijatelja' Courteney Cox, danas 16-godišnjom Coco.

Katy i Jennifer veže gotovo desetljeće dugo prijateljstvo, a u jednoj fazi ljubavnog dijela svojih života čak su bile i suparnice.

Jennifer je 2008. kratko izlazila s glazbenikom Johnom Mayerom, s kojim je Katy bila u isprekidanoj ljubavnoj vezi od 2012. do 2014. godine. Kružile su glasine da je glazbeni par, koji je 2013. snimio i zajedničku pjesmu 'Who You Love', bio zaručen, ali te glasine nikad nisu potvrđene.

Svog sadašnjeg zaručnika Orlanda Blooma Katy je upoznala u siječnju 2016. godine na after partyju dodjele nagrada Zlatni globus, a ubrzo su počeli i izlaziti.

U travnju 2107. okončali su svoju vezu, ali ljubav je bila jača pa su je nakon godinu dana obnovili.

Orlando je Katy zaprosio na Valentinovo prošle godine, nakon snimanja Američkog idola u Los Angelesu.