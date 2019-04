Ostali bez finala: Gledatelji su odlučili i iz showa 'izbacili' Katarinu Strahinić i Peru Galića

Nakon prošlotjednog ispadanja Elle Dvornik i Gorana Boškovića iz pete emisije HRT-ovog showa, večeras se za prolazak dalje bore četiri para, no u idućoj emisiji mjesta ima tek za tri para

Dino Jelusić i Tara Thaller oduševili su, kao i svakog puta, a za ovu subotu odabrali su klasik 'Dream a Little Dream of Me'.

Za pjesmu Prljavog kazališta, ovoga puta 'S vremena na vrijeme', odlučila se i mentorica Ivana Kindl, koja je tu pjesmu odabrala za duet s Krešimirom Sučevićem-Međeralom, i za to su dobili 35 bodova.

Nakon prva četiri nastupa, na prvo mjesto zasjeli su Tara i Dino sa 40 boda, a potom je pjesmom 'Perfect', Fairground Attractiona, u izvedbi Ashley i Bojana, krenuo i drugi dio. Za svoju izvedbu, baš poput Tare i Dine, i oni su dobili četiri desetke, a potom su pjesmom Divljih jagoda 'Motori', Pero i Katarina zagrijali publiku, ali i žiri koji ih je nagradio sa 36 boda.