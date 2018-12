Catherine Zeta-Jones bez dlake na jeziku progovorila kako je biti žena u Hollywoodu

Serija u kojoj trenutno glumi ona je 'Queen America', za koju je zaslužna televizijska mreža Facebook Watch. Lijepa Velšanka, na pragu 50. godine, otvorila se u jednom od svojih posljednjih intervjua i sovjim obožavateljima otkrila neke zanimljivosti o sebi

'Moj otac, koji je silno želio glumiti u Vegasu, no nije imao niti jedan umjetnički gen u svom tijelu, odličan je biznismen. On je osoba koja me svemu naučila, prvenstveno tome da svoj posao doživljavam kao biznis i pazim što radim', rekla je Catherine Zeta-Jones dodavši da su njezini roditelji, kada je bila djevojčica, igrajući Bingo osvojili 100 tisuća funti, a taj otac njezin je otac uložio u njihov obiteljski biznis sa slatkišima i tako bio kćeri inspiracija, koja je od tada sav svoj zarađeni novac investirala.