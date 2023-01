Buga Marija Šimić: 'Danas sam si lijepa. Nisam si svaki dan lijepa. I to mi je postalo zanimljivo'

Kći Vitomire Lončar nedavno je osvojila srca ljubitelja kazališta svojim nastupima u predstavi 'Ljepotica i zvijer'. Ljepoti i vlastitoj percepciji vlastite ljepote posvetila je i jednu objavu na Instagramu gdje je progovorila o vlastitom izgledu o kojem često mijenja mišljenje

Šimić je samu sebe nazvala kameleonom i s pratiteljima podijelila kako dnevno više puta ima drugačije mišljenje o vlastitom izgledu. 'Danas sam si lijepa. Nisam si svaki dan lijepa. I to mi je postalo zanimljivo. Činim se sama sebi kao kameleon. Krafna i Ljepotica. Legolas i Gospođa. Tinejdžerica i Boss Babe. Nekad ih zamijenim nekoliko u danu. Smetalo me to nekad. Više ne. Sad me zabavlja. Pozitivno izaziva.'

Simpatična glumica našalila se i o situaciji u kojoj se nikad ne osjeća dobro, a to je kada se nalazi ispod neonske lampe pa se našalila da kombinacija neonskih lampi i ogledala treba biti zabranjena.