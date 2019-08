Brutalni pokolj koji je promijenio Ameriku: Ubojstvo Sharon Tate i nakon 50 godina opčinjava turiste i Tarantina

Scott Michaels, turistički vodič do najsitnijih pojedinosti upućen u smrtne slučajeve slavnih u Hollywoodu, više je nego svjestan američke morbidne opčinjenosti tamnom stranom najpoznatije filmske industrije u svijetu, ali i on je iznenađen nevjerojatnim interesom za ubojstvo Sharon Tate i četvero ostalih što su ga prije 50 godina počinili pripadnici apokaliptičnog kulta Charlesa Mansona

Michaels turiste vozi do Cielo Drivea, zavojite i šumovite ceste iznad Beverly Hillsa gdje je Sharon Tate, supruga redatelja Romana Polanskog, izbodena na smrt rano ujutro 9. kolovoza 1969.

Polanski se u to vrijeme nalazio u Europi.

Iako muzej turistima nudi na uvid brojne 'suvenire' povezane sa smrću slavnih osoba, od Janis Joplin do 'Crne Dalije', Mansonova ubojstva su slučaj koji se posebice ističe.

'To je moj najdraži slučaj. Znam da to zvuči grozno, ali uistinu jest i moram to priznati', kazao je Michaels i pojasnio da obuhvaća 'rock zvijezde, filmske ikone, glamur i monstrume'.

Peggy Miles (56) odrasla je u zapadnom Los Angelesu, nedaleko od poprišta ubojstava, i fascinirana je tom pričom te se odlučila na tzv. 'Helter Skelter' turu nazvanu po istoimenoj pjesmi Beatlesa koju je Mason zloupotrijebio za svoje potrebe. On je bio uvjeren da Beatlesov 'Bijeli Album' iz 1986., a posebice navedena pjesma sadrži 'uzvišene' poruke koje najavljuju apokaliptični rat između bijelaca i crnaca.